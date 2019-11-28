الرئيسية | محليات تسرب مياه عادمة في كراجات مستشفى البشير

وطنا اليوم-عمان:أفاد مدير مستشفى البشير الحكومي الدكتور محمود زريقات، بتلقي إدارة مستشفيات البشير قسم الخدمات والتزويد بلاغا بوجود كسر بأحد مواسير تصريف المياه العادمة من الطابق الأرضي من مبنى الخدمات.

ويقع هذا الطابق أعلى كراجات لسيارات العاملين والموظفين في مستشفيات البشير.

وقال زريقات الخميس، إن إدارة مستشفيات البشير من خلال فرق الصيانة العامة تجري أعمال الصيانة والترميم في مواقع ومرافق متعددة في مباني المستشفيات تهدف إلى تحديث المباني بكامل أعمال الصيانة.

وبحسبه، فقد تحرك فريق من فنيي الصيانة إلى الموقع وقاموا بالكشف على العطل حيث تبين وجود كسر في الماسورة الرئيسية التي تستخدم لتصريف مياه عادمة ناتجة عن استخدامات الغسيل والجلي في مبنى الخدمات وقاموا بتصويب العطل.

وأوضح الدكتور زريقات أن شركات الخدمات المتعاقدة مع الوزارة تتحمل كامل تكلفة العطل وصيانته واعادته إلى الوضع الطبيعي، إضافة لتحديث شبكات المياه والكهرباء وغيرها في البنية التحتية.

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