الأردني الشاعر نائباً لرئيس الأتحاد الدولي للكيك بوكسنغ عن قارة آسيا

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وطنا اليوم - موسى الزيود الأردني " الشاعر" نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ عن قارة اسيا

عينت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، الأردني الدكتور باسل الشاعر رئيس الاتحاد الأردني للكيك بوكسينغ، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة عن قارة آسيا.



وجاء تعيين الشاعر خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي جرت في انطاليا بتركيا أمس الأول على هامش بطولة العالم للكيك بوكسينغ التي انطلقت منافساتها أمس الثلاثاء .



ويحظى الشاعر باحترام وتقدير أوساط اللعبة في العالم، لدوره الكبير في تطويرها اردنياً وعربياً وآسيوياً، ما دفع الهيئة العامة لانتخابه نائبا لرئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا.



ويترأس الشاعر وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة، الذي يضم اللاعبين، أسلوب ( full contact ) : محيي الدين أسامة (وزن 60 كغم) وعدي أبو حصوة (وزن 63.5 كغم) ، وموسى محمد علي (وزن 67 كغم)، وخالد أبو غلوس (وزن 71 كغم) ، ومهند غسان (وزن 75 كغم) ، ومحمود فرحان (وزن 57 كغم) ، وعلي أحمد خلف (وزن 81 كغم) ، وابراهيم الشطناوي (وزن 86 كغم) ، وأحمد الحسنات (وزن 91 كغم).



كما سيمثل منتخبنا ضمن اسلوب ( light contact ) كل من اللاعبين، مهند عفانة وزن 69 كغم ، ومحمد وصفي وزن 74 كغم .



جدير بالذكر أن الشاعر فاز برئاسة الاتحاد العربي للكيك بوكسينج عام 2016 للدورة ( 2016-2020 ) خلال الانتخابات التي جرت بمدينة نابل في تونس خلال اجتماعي الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية.

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