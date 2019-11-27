الرئيسية | محليات توجيهات ملكية بتشكيل لجنة للوقوف على احتياجات المتقاعدين العسكريين

وطنا اليوم-عمان:بتوجيهات من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، وتضم في عضويتها مناديب من مختلف مديريات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ومن المتقاعدين العسكريين بمختلف الفئات والرتب.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة بهدف إدامة التواصل مع المتقاعدين العسكريين، وتلمس احتياجاتهم، والأخذ بمقترحاتهم لتحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير أفضل سبل العيش الكريم لهم.

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