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توجيهات ملكية بتشكيل لجنة للوقوف على احتياجات المتقاعدين العسكريين
وطنا اليوم-عمان:بتوجيهات من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، وتضم في عضويتها مناديب من مختلف مديريات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ومن المتقاعدين العسكريين بمختلف الفئات والرتب.
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