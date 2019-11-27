الرزاز: لا ضرائب جديدة في موازنة عام 2020

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وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إنه لا ضرائب جديدة في موازنة عام 2020.

وذكر الرزاز الأربعاء، ان كلف الطاقة في الأردن عالية جدا وبالتالي مشكلتنا في قطاع المياه هي الكهرباء، مشيرا الى أنه سيتم إعادة دراسة كافة الاتفاقيات مع شركات الطاقة، وانه سيكون بعض الحوافز لتخفيض كلف انتاج الطاقة على المنتجين.

وأوضح الرزاز ان المواطن سيلمس نقلة نوعية في زيادة الاستثمار الرأسمالي، مشيرا الى ان الحكومة عملت على اعداد الموازنة بطريقة مختلفة، وان هذه الموازنة صعبة وستتيح لنا الفرصة لتحقيق ما نصبوا إليه من خلال السعي لتأمين فرص عمل وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص والتكامل بين السلطات الثلاث.

وأضاف الرزاز ان جزء كبير من عجز "الموازنة" سيذهب لتحسين الأجور، مشيرا الى وجود خلل في النظام الضريبي، وان لدى الحكومة سيناريوهات ستعلن بعضها في القريب العاجل فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.

وأكد الرزاز اننا بحاجة لاقتصاد ينتج فرص عمل، وانه لا يزال الأردني المواطن يشكو من نوعية الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ونقل وغيره.

وذكر الرزاز ان هناك حاجة ملحة لمحاربة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.

وقال ‏الرزاز: "حددنا الاختلالات الكبيرة في الفروقات بين رواتب موظفي القطاع العام، وهنالك دراسة كاملة لإحراز عدالة للجميع"،

وأكد انه لا بديل عن نقل حقيقي في المحافظات وعام 2022 لدينا خطوات في ذلك.

وحول الحزم الاقتصادية التي أطلقتها وتطلقها الحكومة قال الرزاز إن القصد منها أن تكون هنالك استفادة مباشرة تنعكس بشكل آني على المواطن، فمثلاً خفضنا أسعار السيارات وبالتوازي نعمل على المدى المتوسط بمعالجة هيكلية لوسائل النقل، مشيرا الى ان حزمة ثالثة ودمج هيئات اضافية ستكون قبل نهاية العام.

وحول خط الفقر قال رئيس الوزراء إن خط الفقر كان سابقا ولم يعد من الممكن ان نتحدث عن رقم يستند الى الأجور فقط، مشيرا الى نسبة الفقر في الأردن 15.7 % وهو أمر معلن، وأن نحو مليون مواطن فقير، وانه لا يوجد هناك مقياس لمعرفة خط الفقر وهناك مليون فقير في الأردن.

وحول الشعارات التي طرحتها الحكومة ذكر الرزاز"لا يجب أن تكون شعارات حكومة الرزاز فقط، والدول في كل العالم تضع غايات للوصول إليها وهو مارثون ليس سباق 100 م، وإذا لم يكن لدينا العزم والتصميم والمراكمة فلن يكون لدينا الصبر والجلد على تحقيق أهدافنا"، مشيرا الى ان مشروع النهضة لن ينجح الا إذا كان عابر للحكومات فلن ينجح.

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