ماذا دار بين الملك والمهندس علي؟

وطنا اليوم-عمان:شكر الملك عبدالله الثاني ، الأربعاء ، مدير مشروع حدائق الملك عبدالله الثاني في المقابلين المهندس علي مسلم بشكل شخصي.

الملك أثنى على أداء مدير المشروع على جهوده التي بذلها خلال فترة تنفيذ المشروع، وخاطبه عند مصافحته: كيفك يا علي .. أنا حبيت أشكرك على كل جهودك وأنا تابعت كيف أنت تعبت وعملت من قلبك لتنفيذ الحدائق .. وحبيت أشكرك شخصيا وأقولك أمامنا شغل كثير.

وما أن سمع المهندس علي هذه الكلمات من جلالة سيدنا، رد على جلالته بالقول: هذا شرف لي، وهو مشروع عظيم يحمل اسم جلالتكم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنك سيدي.

افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، حدائق الملك عبدالله الثاني في منطقة المقابلين التي أنشئت بتوجيهات ملكية، لتكون متنفسا للمواطنين في شرق وجنوب عمان والمناطق المجاورة، وتخدم ما يقارب 2ر1 مليون مواطن.

واطلع جلالة الملك، خلال جولة في الحدائق المقامة على مساحة تزيد عن 500 دونم، على ما تحتويه من مرافق صممت ونفذت بأعلى المواصفات الهندسية والفنية، وبما يلبي احتياجات الزوار من مختلف الفئات والأعمار.

وشملت الجولة عددا من مرافق الحدائق، حيث تبادل جلالة الملك خلالها الحديث مع عدد من المواطنين الذين ثمنوا اهتمام جلالته بتوفير مثل هذه الحدائق النموذجية.

وفي مقابلة صحفية، قال مدير مشروع حدائق الملك عبدالله الثاني، المهندس علي مسلم: إن المشروع يتكون من سبع حدائق منمقة مقامة على مساحة 128 دونما، تشتمل على حديقة الأسرار الرئيسة، وحديقة أطفال رئيسة، وحديقتي أطفال ثانويتين، وحديقة الواحة، وحديقة أطفال مرورية، وحديقة المغامرات، وملعب للسيدات، ومتنزهات ومنطقة الإطلالة ومكتبة ومقهى وعدد من الساحات.

ولفت إلى ضرورة الحفاظ على الحدائق التي تعد متنفسا لأهالي شرق وجنوب عمان والعاصمة بشكل عام، موضحا أن الدخول إلى هذه الحدائق بالمجان.