بشرى من الحكومة لكل أردني يتعرض لجلطة قلبية

وطنا اليوم-عمان:وافق مجلس الوزراء على الآليّة التي حدّدتها وزارة الصحّة لتنفيذ الحملة الوطنيّة لإنقاذ مرضى القلب (شبكة الحياة) التي أقرّها المجلس في وقتٍ سابق، والمتضمّنة تحويل أيّ مريض يتعرّض لجلطة قلبيّة حادّة إلى أقرب مستشفى خاصّ أو عام.

وبحسب الآليّة، فإنّ الفئة المستهدفة بالحملة هم المرضى الذين يعانون من "احتشاء عضلة القلب الحادّ" الذين يمكن زراعة شبكة قلبيّة لهم خلال أقلّ من (90) دقيقة من إجراء التشخيص الأوّلي في مركز الخدمة الطبيّة، على أن يكونوا حاصلين على تأمين صحّي.

وتغطّى تكاليف معالجة المريض المشمول بالتأمين الصحّي من موظفي الدّولة، والمتقاعدين منهم، ومنتفعيهم، والفئات المنصوص عليها في المادّتين (30 و 31) من نظام التأمين الصحّي المدني لسنة 2004م من حساب صندوق التأمين الصحّي المدني.

في حين تُغطّى تكاليف معالجة المرضى الحاصلين على تأمين صحّي مدني من فئات شبكة الأمان الاجتماعي، وصندوق المعونة والوطنيّة، والأسر الفقيرة، وكبار السنّ فوق (60) عاماً، وأيّ فئات تضاف بقرار من مجلس الوزراء على حساب المخصّصات المرصودة في وزارة الصحّة.

وتأتي الحملة إدراكاً لأهميّة الوقت في فتح الجلطة القلبيّة بالقسطرة، إذ تعتبر الساعات الأولى للعلاج العامل الأكثر أهميّة في حياة المريض، وتقليل نسبة الحاجة لعملية القلب المفتوح.