الرئيسية | محليات امانة عمان تستهجن تصريحات نقابة المعلمين

استهجنت أمانة عمان الكبرى التصريحات الإعلامية لنقابة المعلمين والمتعلقة بزيارة كوادر التفتيش الروتينية اليومية التي تقوم بها للتأكد من تصويب أوضاع الأبنية المخالفة والمتخذ بحقها قرار بالإزالة والهدم ومن ضمنها مبنى نقابة المعلمين المخالف والمتخذ به كغيره من الأبنية قرار بالإزالة أو تصويب وضع البناء ضمن المدد القانونية بعد التبليغ. مع العلم أن كوادر أمانة عمان لم تقوم بالهدم أو الإزالة لبناء نقابة المعلمين المخالف قانونا.

مرفقا وثائق التبليغ والمخالفة.

















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