الرئيسية | محليات المبيضين يرعى مبادرة كتابنا حضارتنا في سرايا اربد

وطنا اليوم-عمان:أطلقت مديرية الثقافة في أمانة عمان الكبرى _ دائرة المكتبات العامه بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن مبادرة كتابنا حضارتنا وذلك في دار السرايا_ متحف اربد جاءت هذه المبادرة التي تضمنت توزيع ألف كتاب مجاناً على الزائرين بهدف التشجيع على القراءة وبيان أهمية العودة إلى الكتاب وأبدى طلبة المدارس و المواطنون إعجابهم بهذه المبادرة داعين إلى إقامة المزيد من الفعاليات الثقافيه التي تشجع على القراءه على مدار العام.

وقد تحدثت المهندسة نانسي ابو حيانة المديرة التنفيذية للثقافة بأننا بحاجه الى العودة إلى القراءه في زمن التكنولوجيا و استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ودائما نشجع إقامة هذه المبادرات حيث ليس من السهل الوصول إلى الكتب مجانا وان هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية أمانة عمان التي ترتكز على الشراكات والخروج إلى الميدان ، وتحدث مدير دائرة المكتبات العامه ثامر الشوابكة أن الدائرة تنوي تنفيذ المبادرة في أنحاء المملكة حيث كانت الإنطلاقة من محافظة إربد ، وسيتم إطلاقها في مختلف محافظات المملكة في برنامج سيعلن عنه لاحقا”.

































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