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المبيضين يرعى مبادرة كتابنا حضارتنا في سرايا اربد
وطنا اليوم-عمان:أطلقت مديرية الثقافة في أمانة عمان الكبرى _ دائرة المكتبات العامه بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن مبادرة كتابنا حضارتنا وذلك في دار السرايا_ متحف اربد جاءت هذه المبادرة التي تضمنت توزيع ألف كتاب مجاناً على الزائرين بهدف التشجيع على القراءة وبيان أهمية العودة إلى الكتاب وأبدى طلبة المدارس و المواطنون إعجابهم بهذه المبادرة داعين إلى إقامة المزيد من الفعاليات الثقافيه التي تشجع على القراءه على مدار العام.
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