الرئيسية | محليات الملك يفتتح حدائق الملك عبدالله الثاني في المقابلين

وطنا اليوم-عمان:افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، حدائق الملك عبدالله الثاني في منطقة المقابلين التي أنشئت بتوجيهات ملكية، لتكون متنفسا للمواطنين في شرق وجنوب عمان والمناطق المجاورة، وتخدم ما يقارب 2ر1 مليون مواطن.

واطلع جلالة الملك، خلال جولة في الحدائق المقامة على مساحة تزيد عن 500 دونم، على ما تحتويه من مرافق صممت ونفذت بأعلى المواصفات الهندسية والفنية، وبما يلبي احتياجات الزوار من مختلف الفئات والأعمار.

وشملت الجولة عددا من مرافق الحدائق، حيث تبادل جلالة الملك خلالها الحديث مع عدد من المواطنين الذين ثمنوا اهتمام جلالته بتوفير مثل هذه الحدائق النموذجية.

واستمع جلالة الملك، خلال الجولة، إلى شرح قدمه أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أشار فيه إلى أن إنشاء الحدائق جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية بهدف توفير متنزه عام لخدمة المواطنين في شرق وجنوب عمان ومختلف مناطق العاصمة.

وتشتمل الحدائق على ملاعب رياضية، ومناطق ألعاب نموذجية للأطفال، وحديقة مرورية تعليمية مجهزة بالسيارات والشواخص المرورية، ومناطق مخصصة للشواء وتنزه العائلات، وممرات لهواة رياضة المشي والدراجات الهوائية، ومسطحات خضراء ومنطقة رياضية للسيدات، إضافة إلى مجموعة من الحدائق المنمقة.

وبين الشواربة أن هذه الحدائق التي تعد من أهم وأكبر مشاريع الحدائق التابعة لأمانة عمان، تتميز بعناصر جديدة لخدمة المواطن وصممت لتكون خالية تماما من السيارات وصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومناسبة لجميع أفراد العائلة.

وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية لأمانة عمان تتضمن التوسع في إنشاء الحدائق والمتنزهات التي تلبي احتياجات جميع مكونات المجتمع، ومن ضمن ذلك تحويل مدينة الجبيهة الترويحية إلى حديقة عامة لخدمة مناطق شمال عمان.

وحسب الشواربة، فإن عدد الحدائق التي أنشأتها أمانة عمان الكبرى تبلغ 143 حديقة، من بينها ستة متنزهات كبرى ومتوسطة. وحضر الافتتاح رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.

وفي مقابلة صحفية، قال مدير مشروع حدائق الملك عبدالله الثاني، المهندس علي مسلم: إن المشروع يتكون من سبع حدائق منمقة مقامة على مساحة 128 دونما، تشتمل على حديقة الأسرار الرئيسة، وحديقة أطفال رئيسة، وحديقتي أطفال ثانويتين، وحديقة الواحة، وحديقة أطفال مرورية، وحديقة المغامرات، وملعب للسيدات، ومتنزهات ومنطقة الإطلالة ومكتبة ومقهى وعدد من الساحات.

ولفت إلى ضرورة الحفاظ على الحدائق التي تعد متنفسا لأهالي شرق وجنوب عمان والعاصمة بشكل عام، موضحا أن الدخول إلى هذه الحدائق بالمجان.

وأعرب مواطنون عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك على توجيهاته بإقامة مثل هذه المشاريع التنموية التي توفر متنفسا لأهالي المنطقة، وتعد إضافة نوعية.

وعبرت أم كرم عبدالله عن سعادتها لوجود هذه الحدائق التي تحتاج من المواطنين جميعا الحفاظ عليها، فيما بين أحمد الزين أن وجود حديقة في هذه المنطقة بمثابة حلم تحقق، حيث أنها الوحيدة وتتميز بمساحات واسعة وملاعب تخدم العائلة بجميع الفئات العمرية، أما الطفل معتز أحمد، فعبر عن فرحته بإنشاء هذه الحدائق التي تتيح له فرصة ممارسة هواياته بما توفره من وسائل ترفيهية متعددة

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