أمن الدولة تفرج عن متهميين اثنين بقضية الدخان - أسماء

وطنا اليوم-عمان: قررت محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء اخلاء سبيل متهمين اثنين بقضية الدخان.

والمتهمان المفرج عنهما هما الموظف بالشركة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية اسلام غيضان والموظف الجمركي المقدم وائل الصمادي.

ويأتي الافراج لقاء كفالات عدلية ضمانا لحضور جلسات المحاكمة واستكمالا لاجراءات المحاكمة وفقا لاحكام القانون.

وابقت المحكمة على اشارة منع السفير بحقهما، كما أبقت على اشارة الحجز التحفظي موضوعة على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.

وتدرس المحكمة الطلبات المقدمة للافراج عن متهمين بالقضية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المحكمة العقيد الدكتور علي المبيضين وعضوية القاضي الدكتور ناصر السلامات والرائد صفوان الزعبي.