 وطنا نيوز -أمن الدولة تفرج عن متهميين اثنين بقضية الدخان - أسماء
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
أمن الدولة تفرج عن متهميين اثنين بقضية الدخان - أسماء
التاريخ : 27-11-2019 03:01:26 المشاهدات: 998

وطنا اليوم-عمان: قررت محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء اخلاء سبيل متهمين اثنين بقضية الدخان.

والمتهمان المفرج عنهما هما الموظف بالشركة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية اسلام غيضان والموظف الجمركي المقدم وائل الصمادي.

ويأتي الافراج لقاء كفالات عدلية ضمانا لحضور جلسات المحاكمة واستكمالا لاجراءات المحاكمة وفقا لاحكام القانون.

وابقت المحكمة على اشارة منع السفير بحقهما، كما أبقت على اشارة الحجز التحفظي موضوعة على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.
وتدرس المحكمة الطلبات المقدمة للافراج عن متهمين بالقضية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المحكمة العقيد الدكتور علي المبيضين وعضوية القاضي الدكتور ناصر السلامات والرائد صفوان الزعبي.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق