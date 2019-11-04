الرئيسية | محليات الملقي يتغزل في قطر وينفي نيته مقاضاة الجزيرة

وطنا اليوم-عمان:نفى رئيس الوزراء السابق د.هاني الملقي نيته مقاضاة قناة الجزيرة القطرية على خلفية تعليق ساخر للاعلامي نزيه الاحدب عبر برنامجه الساخر بعنوان "فوق السلطة" والذي وجه نقدا ساخراً لتصريحات مجتزأة للملقي عبر قناة محلية،.

وأكد الملقي ان ما نشر حول مقاضاة قناة الجزيرة القطرية، عار عن الصحه تماما ، ولم يخطر بباله مطلقًا ، فلا يمكن لي ولا باي حال من الأحوال ان ادخل في نزاع يضع مصلحتي باي شكل من الأشكال فوق المصلحه العامه المتمثله بدوام الوفاق واللحمه و الإخوه بين الأردن والشقيقة العزيزه قطر.

وبين الملقي انه تابع برنامجا لقناه الجزيرة والذي اخرج جزء من مقابلتي مع قناه عمان من سياقها تماما و بتهكم بالغ علي كمواطن ومسؤول اردني سابق، مشددا على توضيح السياق السليم للتصريحات والقصد من هذا الجزء.

واضاف أنه يتفهم الأسباب الكامنة وراء ذلك و التي من ضمنها قيام حكومته، ولظروف خاصه، في ذلك الوقت،بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الشقيقة الغاليه قطر.

وشدد :"اقول هذا ليس للدفاع عما صرحت به ولكن بسبب قيام البعض بالاشاره إلى انني سوف أقاضي الجزيرة أو اختصمها لا سمح الله"

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