الرئيسية | محليات الأمانة تتجه لهدم أجزاء من مبنى نقابة المعلمين

وطنا اليوم-عمان:استهجن الناطق الاعلامي في نقابة المعلمين، نورالدين نديم، محاولات أمانة عمان هدم جزء من مبنى النقابة الرئيس بحجة وجود مخالفة في البناء، رغم أن المبنى مقام منذ سنوات دون أن يعترض أحد، مشيرا إلى أن أحدا لا يعرف الأسباب التي دفعت الأمانة إلى هذا الاجراء.

وقال نديم إن الأمانة لم تقم بابلاغ النقابة بوجود المخالفة، كما لا يمكن ازالتها بهذه الطريقة، متسائلا عن سبب عدم التسلسل في الاجراءات بدءا من الانذار بتصويب الأوضاع وغيرها من الاجراءات التي تسبق آخر مرحلة "الهدم" في حال عدم امتثال النقابة للقانون، وليس كما جرى باحضار جرافات للهدم المباشر.

واختتم نديم حديثه بالقول: "يبدو أن ما بعد الاضراب ليس كما قبله، ويبدو أننا الآن نواجه عقوبة المطالبة بحقوقنا، مع تأكيدنا على أننا تحت القانون وسنقوم باجراءات التصويب مباشرة بموجب القانون".

وقال عضو مجلس إدارة النقابة باسل الحروب، أن كوادر الأمانة أبرزوا أمرا من الضابطة العدلية بضرورة إزالة مقدمة المبنى "الريسيبشن"، وكذلك "الروف" على سطح المبنى بحجة أنه مسقوف، الأمر الذي اعتبروه مخالفا لتعليمات البناء، رغم مضي 6 سنوات على ذلك، وأن جميع الضرائب المستحقة للأمانة مدفوعة.

وتساءل الحروب: "لهذه الدرجة ضريبة المعارف التي يستعصون عليها اوجعتهم؟!"، مضيفا أن امانة عمان تتقدم ببطولة لازالة مقدمة مبنى النقابة والروف بقولهم مخالفة.

وقال الحروب، ان امانة عمان تحتجز ٥٠ مليون دينار ضريبة معارف حق للمعلم والطالب والبيئة التعليمية، وان المدارس دون تدفئة وبلا سلامة عامة، مضيفا "اهدموه بس جيبو حقنا ال ٥٠ مليون".

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