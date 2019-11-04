الرئيسية | محليات موظفو الفئة الثالثة في التربية يبدأون اضرابا مفتوحا عن العمل

وطنا اليوم-عمان:أعلن موظفو الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم عن إضراب مفتوح، اليوم الأربعاء، حتى يتم تحقيق مطالبهم.

وقال الموظف ضمن الفئة الثالثة، محمد البشايرة،، إن مطلبهم هو زيادة على رواتبهم، بقيمة 100 دينارا.

وأضاف البشايرة، أن راتب موظف الفئة الثالثة في وزارة التربية لا يتجاوز 250 دينارا.

وبيّن أن راتب موظفي الفئة الثالثة، في وزارة التربية، أقل من نظرائهم في بقية الوزارات.

وكان نفذ موظفو الفئة الثالثة، وقفة احتجاجية، أمام مجلس النواب، صباح أمس الثلاثاء.

وعلى إثر ذلك، طالب 30 نائبا الحكومة بالموافقة على مطالب الفئة الثالثة في الوزارة، لأنها الفئة الوحيدة التي لم يتم إنصافها.

من ناحيته، أعلن رئيس اللجنة الادارية النيابية محمد الحجاحجة، الثلاثاء، أن اللجنة ستلتقي برئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير المالية محمد العسعس، لبحث مطلب موظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم.

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