الرئيسية | محليات التنمية : حل 210 جمعية خيرية وانذار 601 أخرى

وطنا اليوم-عمان:شكلت وزارة التنمية الاجتماعية 52 لجنة تحقق وتدقيق لعمل جمعيات خيرية ، منذ بداية العام الحالي بهدف تصويب الملاحظات الواردة بشأنها وحل الاشكاليات المتعلقة بها.

وقال مدير مديرية الجمعيات في الوزارة عايد العبادي في تصريح صحافي الاربعاء، ان كوادر المديرية في المركز والميدان نفذت نحو 1500 زيارة للجمعيات في مختلف مناطق المملكة منذ بداية العام الحالي ، خلصت الى توجيه عقوبة الانذار لــ 601 جمعية وحل 210 جمعية اخرى وتعيين هيئات ادارية مؤقتة لــ71 جمعية لغايات تصويب اوضاعها وتنظيم اعمالها والمباشرة باجراءات انتخاباتها الادارية واستكمال نشاطاتها كالمعتاد.

واشار العبادي الى ان المديرية اصدرت 18 تعميما حول اليات وسير العمل والقضايا المتعلقة بالجمعيات فضلا عن 331 تقريرا لمتابعة اعمال الجمعيات.

من جهته قال الناطق الاعلامي للوزارة اشرف خريس ان الوزارة تهدف من متابعة نشاطات الجمعيات وتشكيل اللجان المختلفة لها لتقوية وتعزيز مكانة الجمعيات الخيرية في مناطق اختصاص عملها وتوفير الدعم اللازم لها لإيجاد المشاريع المدرة للدخل لمنتفعيها وتحسين المستوى المعيشي لهم.

واشار خريس ان الوزارة تتابع باهتمام اعمال الجمعيات الخيرية لتعمل وفقا لنظامها الاساسي وتنفيذ برامجها التي انشئت لاجلها تنفيذا لقانون الجمعيات ساري المفعول.

واعتبر ان الجمعيات الخيرية رديف اساسي وشريك مهم للوزارة في اعمالها، لافتا الى انها منظمات اجتماعية تتمتع بالاستقلالية الكاملة تعمل الوزارة على الاشراف عليها ومتابعة اعمالها بعد ترخيصها.

يشار الى ان عدد الجمعيات المسجلة وفقا لبيانات سجل الجمعيات في الوزارة بلغ نحو 6 آلاف جمعية ذات نشاطات مختلفة منها نحو 3800 جمعية خيرية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر