الرئيسية | محليات دائرة الآثار واليونيسكو يحتفلون بإطلاق خطة إدارة متكاملة لمحمية البترا الأثرية

وطنا اليوم-عمان:أٌطلق اليوم الثلاثاء في مدينة البترا خطة إدارة متكاملة لمحميتها الأثرية خلال حفل رسمي أقيم تحت رعاية وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، وتعتبر هذه أول خطة إدارية يتم إقرارها رسمياً بعد إدراج الموقع في قائمة التراث العالمي تتويجاً لشراكة طويلة الأمد بين سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مكتب اليونسكو عمان ودائرة الآثار العامة الأردنية.



وكانت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي قد عملت بالشراكة مع اليونسكو ودائرة الآثار العامة الأردنية على تطوير الخطة منذ عام 2015.

رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات أكد خلال الحفل الذي اقيم في متحف بترا أن إطلاق خطة الإدارة المتكاملة جاء في الوقت المناسب بالتزامن مع إستقبال البترا لأكثر من مليون سائح هذا العام وسط تتوقعات بأن يزيد عدد السياح مع نهاية العام الحالي إلى نحو 100 ألف فوق المليون.

وأضاف الفرجات إن السلطة تلتزم بتنفيذ خطة الإدارة المتكاملة بالتعاون مع جميع أصحاب العلاقة، بما في ذلك المجتمع المحلي، ونعمل على تعزيز تدابير حماية الموقع بطريقة تحميه للأجيال القادمة.

من جهتها قالت وزيرة السياحة والأثار مجد شويكة أن وجود موقع استثنائي مثل البترا، يتطلب اتباع نهج تحولي متكامل لإدارة التراث والتخطيط، وتلبي خطة إدارة البترا المتكاملة النهائية، هذه الحاجة تماماً من خلال تعزيز نهج تشاركي ومستدام للحفاظ على التراث، يضمن تحقيق الهدف السياحي للموقع وبمشاركة المجتمع المحلي.

السيدة كوستانزا فارينا، ممثلة منظمة اليونيسكو في الأردن، أعربت عن خالص تقديرها للتعاون الوثيق على وضع الخطة، وأضافت بأنه منذ ما يقارب الأربع سنوات، وبعد قرار عاجل من لجنة التراث العالمي للحفاظ على الممتلكات، رحبت اليونسكو بطلب سلطة إقليم البترا ودائرة الآثار العامة لبدء العمل على إعداد خطة إدارية جديدة للموقع، وتعد خطة الإدارة المتكاملة من بين الخطط الأولى التي تعكس خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث أنها تلتزم بمعالجة الشواغل المتعلقة بالاستدامة البيئية، وإدارة الموارد، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية وتعترف اليونسكو بالثقافة كمساهم رئيسي في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتعترف بقوتها كدافع للتنمية المستدامة.

وتقوم الخطة على اختيار نهج متكامل ومستدام وتشاركي للحفاظ على التراث، ودمج متطلبات السياحة في الموقع ومشاركة المجتمع المحلي والحفاظ على التراث.

وستقوم سلطة إقليم البترا بقيادة تنفيذ الخطة على مدار السنوات الخمس المقبلة وفقاً لخطة العمل المصممة، من خلال الاستفادة من الجهود المشتركة، ستكون السلطة قادرة على تنفيذ الخطة وفقاً لسياساتها الرئيسية، وعلى بناء شعور قوي بالملكية.

وتلت الخطابات شريط فيديو إعلامي عن العملية المتّبعة وشريط عرض لخطة الإدارة من قبل أعضاء الفريق الفني لخطة إدارة البترا المتكاملة، وتُوج هذا الحدث بعرض موسيقي في متحف البترا.

يُذكر أنه تم تسجيل البترا في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 1985.

























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