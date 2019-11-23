الرئيسية | محليات الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية والانزلاقات الأربعاء

وطنا اليوم-عمان:حذرت دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية يوم غد الاربعاء.

كما حذرت في تقرير لها من خطر الانزلاق على الطرقات في مناطق هطول الأمطار وخطر احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية في شمال ووسط المملكة بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض.

واشارت إلى انه سيطرأ انخفاض على درجات الحرارة غدا وتكون الأجواء غائمة جزئياً، وتسقط - بمشيئة الله - زخات متفرقة من المطر على فترات خاصة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية، قد يصحبها الرعد أحياناً في شرق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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