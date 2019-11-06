هل تزرع الصحراء الأردنية.. سؤال برسم الإجابة !

وطنا اليوم-عمان:تحتل الأراضي الصحراوية وشبه الصحراوية مساحات شاسعة من الأردن الذي تبلغ مساحته الإجمالية 89.287 ألف كليومتر مربع، منها 7.8% فقط أراض زراعية.

ومنذ عقود تبرز جهود ومحاولات متكررة لزيادة رقعة الأراضي الصالحة للزراعة في الأردن، دون تحقيق اختراقات كبيرة حتى الآن.

الفيديو، الذي أعدته “JOVMedia” ضمن مشروعها “قصة تهمك”، يطرح تساؤلات حول إمكانية تحلية مياه البحر الأحمر، للاستفادة منها في ري مشاريع زراعية في الصحراء.







