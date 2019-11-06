شركة الاسواق الحرة الاردنية إنجازات في ظل إدارة متميزة

وطنا اليوم- خاص- د.قاسم العمرو- المتابع للتطورات التي شهدتها شركة الاسواق الحرة منذ تاسيسها يدرك ان الادارة تلعب دورا مهما في تحقيق الانجازات المهمة، إذ من المستحيل النهوض بأي مؤسسة أو شركة ان لم يكن هناك عقول ناجزة تدير المشهد لتحقيق الاهداف، شركة الاسواق الحرة وخلال مسيرتها أثبتت حضورا متميزا وخبرة تراكمية اقنعت الشركاء التجاريين بإسناد مهمة رئاسة جمعية الأسواق الحرة في الشرق الأوسط وإفريقيا، الى الرئيس التنفيذي لشركة الاسواق الحرة الاردنية.

ومما لا شك فيه ان حالة الانسجام بين مختلف مستويات الادارة المتمثل برئيس مجلس الادارة معالي المهندس على الغزاوي والرئيس التنفيذي السيد هيثم المجالي والصف الثاني من المسؤولين وكافة العاملين قد ساهمت في تحقيق اعلى درجات الاتقان في العمل والشعور بالمسؤولية تجاه الشركة ودورها الاقتصادي المتميز في ابراز المنتج الاردني من خلال اسواقها المنتشرة على المنافذ الحدودية والتعاون مع الاسواق العالمية.

ايضا يعتبر التركيز على التأهيل الاكاديمي التطبيقي خطوة مهمة لتطوير الموارد البشرية في نفس القطاع، وتاتي مبادرة شركة الأسواق الحرة الأردنية بإنشاء الدبلوم التدريبي في تجارة التجزئة وتجارة الأسواق الحرة، بالشراكة مع كلية عمون الجامعية، بهدف تأهيل المنتسبين للدبلوم بأهم المهارات والمعرفة اللازمة للدخول في قطاع تجارة التجزئة، خطوة ذات دلالة كبيرة على العقلية المنفتحة والتخطيط الاستراتيجي المهم المبني على قاعدة بيانات ومعلومات تهتدي بها الادارة لرسم مشروعها الخاص بتطوير اعمال الشركة.

هذه الاجراءات الداعمة والقرارات السليمة تؤشر الى حالة انسجام ووضوح رؤية نتمنى ان تهتدي بها الشركات المساهمة العامة والخاصة لتحقيق اهدافها في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل والمساهمة في الحد من البطالة.

