الرئيسية | محليات الحكومة توافق على تأجير مواقع لإقامة مخيمات سياحية بالعقبة

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلغاء تفويض 3 قطع أراض ضمن موقع جبل المساير في محافظة الكرك، كان قد تم تفويضها في وقت سابق للشركة الوطنية للدواجن لغايات إقامة مزارع للدواجن عليها.

ويأتي قرار إلغاء تفويض هذه القطع من الأراضي، وإعادتها باسم الخزينة نظراً لعدم استغلالها للغايات التي تمّ التفويض من أجلها.

كما يأتي القرار في إطار مراجعة الحكومة للأراضي التي تمّ تفويضها بحيث يتم إلغاء التفويض في حال عدم استثمارها.

واستند مجلس الوزراء في قراره إلى رأي قانوني لديوان التشريع والرأي يوضح بأن عدم التزام الشركة بشروط التفويض، وعدم قيامها بتنفيذ المشاريع عليها يعطي مجلس الوزراء الصلاحية بإلغاء تفويض الأرض، بصرف النظر عن عدد السنوات التي مرت على تاريخ تسجيلها باسم الشركة.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على قرار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمن تأجير مواقع لإقامة مخيمات سياحية شمال شرق منطقة الشاكرية في العقبة، لعدد من المواطنين أبناء المنطقة، بواقع 4 دونمات لكل مواطن وذلك وفقاً للأسس والمعايير التي تعتمدها السلطة.

ويأتي القرار بهدف توفير استثمارية، وفرص عمل، لأبناء المنطقة، وتنظيمها سياحياً، بما يسهم في الارتقاء بالواقع المعيشي للمواطنين، والواقع السياحي للمنطقة.

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