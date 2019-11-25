الرئيسية | محليات الامن يكرم مواطناً ساند بالقبض على طاعن السياح في جرش

وطنا اليوم-عمان:كرم مساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد عبيد الله المعايطة في مكتبه اليوم أحد المواطنين على جهوده في مساندة رجال الأمن العام في إلقاء القبض على الشخص الذي أقدم على طعن عدد من السياح في محافظة جرش قبل حوالي أسبوعين، فيما كرم المساعد لشؤون المرور العميد زياد باكير عدداً من مرتبات إدارة السير على تميزهم بتأدية الواجبات الموكولة إليهم على أكمل وجه.

وقال العميد المعايطة أن المواطن شريك أساسي في العملية الأمنية و رديف لرجل الأمن العام في الميدان يسانده في أداء واجباته الأمنية ويتقاسمان المسؤولية بهدف المحافظة على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات بما يعكس الصورة المشرقة عن مملكتنا الحبيبة كواحة للأمن والاستقرار وملاذ للجميع من شتى بقاع العالم، مثمناً الدور الذي قام هذا المواطن والذي يجسد معنى الشراكة الحقيقية والفاعلة بين المواطن ورجل الأمن والتي تصب في خدمة منظومة العمل الأمني.

من جانبه قدم العميد باكير الشكر والتقدير للمكرمين من مرتبات قسم المباحث المرورية ولكافة العاملين في إدارة السير على جهودهم المميزة في ضبط المركبات المخالفة والسلوكيات الخاطئة وخاصة تلك التي تم رصدها مؤخراً بعد أن انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطلبت جهود مميزة في البحث والتحري وملاحقة مرتكبيها، مضيفاً أن هذا التكريم يعتبر حافزاً لهم ولزملائهم لمزيد من الإخلاص والتفاني في العمل.

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