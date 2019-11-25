المجالي يفتتح مؤتمر الاسواق الحرة في الشرق الاوسط وافريقيا

إفتتح عطوفة المهندس هيثم المجالي، الرئيس التنفيذي لشركة الأسواق الحرة الأردنية، ورئيس جمعية الأسواق الحرة في الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤتمر الأسواق الحرة في الشرق الأوسط وإفريقيا بنسخته الثامنة عشر، والتي عقدت في مدينة مسقط في سلطنة عُمان يوم الأثنين الموافق ٢٠١٩/١١/٢٥، وألقي المجالي كلمته الترحيبية في المؤتمر بضيوف الشرف والحضور الكرام، وراعي الحفل معالي وزير النقل العُماني السيد أحمد الفطيسي وبحضور معالي السيد علي ظاهر الغزاوي، رئيس مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية.



حيث تحدث المجالي عن أهمية دعم الصناعات المحلية في تجارة الأسواق الحرة، وأهمية تصدير هذه المنتجات إلى دول الجوار ودول العالم، وذلك لما يعود به من نفع على الإقتصاد المحلي، ومثال على ذلك، العلامة التجارية الخاصة (Amraland) والتي أطلقتها مجموعة شركة الأسواق الحرة الأردنية أكتوبر الماضي، وهي علامة تجارية خاصة من أجود ما صنع في الأردن من منتجات البحر الميت، زيت الزيتون والتمور.

وبين المجالي أهمية تطوير الموارد البشرية في نفس القطاع، ومبادرة شركة الأسواق الحرة الأردنية بإنشاء الدبلوم التدريبي في تجارة التجزئة وتجارة الأسواق الحرة، بالشراكة مع كلية عمون الجامعية، والذي يهدف إلى تأهيل المنتسبين للدبلوم بأهم المهارات والمعرفة اللازمة للدخول في قطاع تجارة التجزئة.

حضر المؤتمر ما يزيد عن ٤٥٠ شخص من أكثر من ٣٦ دولة، تم فيه مناقشة التحديات والفرص في تجارة الأسواق الحرة وسبل تطويرها.