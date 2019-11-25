الحكومة تدعو الأردنيين للتحوط بالمياه بعد وقف الديسي

وطنا اليوم-عمان:طلبت وزارة المياه والري/سلطة المياه، من سكان المناطق التي توقف ضخ مياه الديسي عنها، التحوط من المياه، حيث سيستمر قطع المياه اعتبارًا من الاثنين ولمدة 96 ساعة متواصلة.

وقال مساعد أمين عام وزارة المياه والري الناطق الرسمي بام الوزراة عمر سلامة في رده على استفسارات بشأن جدول توزيع المياه، وما إن كان عليه أي تغييرات، إنه لا تغيير على الجدول المعمول به.

وهذا يعني أن من فاتهم دور المياه أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء لن تعود إليهم المياه يوم الخميس، لاستمرار العمل بالجدول المعمول به.

ودعا المسؤول في وزارة المياه، الأردنيين في هذه المناطق بضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد لذلك وتخزين كميات مياه كافية تفي بالاحتياجات خلال فترة التوقف.

وحول امكانية تزويد المواطنين المتضررين بصهاريج مياه على حساب الوزارة أكد المسؤول ان الوزارة لن تستطيع ان تزود المواطنين بالمياه عبر الصهاريج المجانية ، وانما عليهم ان يقوموا بشراء الصهاريج لمن يحتاج منهم مياه على نفقته الخاصة ولم يقم بالتحوط بالكميات التي تلزمه.

وتوقف ضخ المياه بحسب بيان سابق للوزارة، بهدف اجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة من قبل شركة مياه الديسي ( ديواكو) الشركة المشغلة لمنظومة مياه الديسي بهدف المحافظة على استمرارية الضخ في الخط على مدار العام.

وستتأثر بهذا التوقف، حصص مناطق في عمان والزرقاء والرصيفة.

ودعت وزارة المياه، الجميع الى تفهم مثل هذه الظروف التي تهدف لضمان استمرارية تشغيل هذه المنظومة الاستراتيجية .

واوضحت الوزارة / سلطة المياه ان المناطق المتأثرة هي :

عمان :

الرابية ، الرابية الشمالي، المدينة الرياضية ، عرجان ، جبل عمان ، الدوار الاول ، الدوار الثاني ، الدوار الثالث، اللويبدة ، منطقة طارق، المنارة ، حي عدن ، الحرشة، الصالحية ، النصر ، نادي السباق، حي عالية.

وكذلك مناطق البيادر ، دير غبار ، الرونق، حي السهل ، الجندويل ، ضاحية الامير راشد، ضاحية الرشيد ، شفا بدران ، الجبيهة، ام زويتينة ، حي المنصور، ام السماق ، خلدا ، عبدون ، دابوق .

ومناطق مرج الحمام ،الياسمين ، البنيات ، المقابلين ، ناعور (البلد )، القويسمة ، العلكومية ، نزهة سحاب، ابو علندا، المنارة ، ام نوارة ، سحاب ، الذهيبة الشرقية ، الذهيبة الغربية ، الفيصلية ، المستندة ، العبدلية ، خشافية الدبايبة ، خشافية الشوابكة ، اسكان المرقب.

وفي محافظة الزرقاء ستتاثر كل من المناطق التالية :

الزرقاء : ضاحية المدينة ، حي الدويك ، جبل طارق، حي الجندي ، حي حمزة، ضاحية مكة، حي الفلاح ، حي القمر ، حي الجبر، اسكان الاميرة هيا ، اسكان المهندسين ، شومر، حي الجنينة العالي ، شارع ام القرى ، شارع المجاهدين ، منطقة مسجد الفلاح، رحمة العالي ، جبل حسن العالي ، حي الملك طلال.

الرصيفة : اسكان النقب ، اسكان هاشم ، اسكان المعلمين ، حي الفاخورة ، حي الحسين ، حي العراتفة، حي الجندي ، حي ابو غليون، حي ام جرادة ، عوجان ، حي القادسية ، حي الرشيد ، وجزء من منطقة جريبا.