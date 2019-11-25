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الحكومة تدعو الأردنيين للتحوط بالمياه بعد وقف الديسي
وطنا اليوم-عمان:طلبت وزارة المياه والري/سلطة المياه، من سكان المناطق التي توقف ضخ مياه الديسي عنها، التحوط من المياه، حيث سيستمر قطع المياه اعتبارًا من الاثنين ولمدة 96 ساعة متواصلة.
عمان :
الرابية ، الرابية الشمالي، المدينة الرياضية ، عرجان ، جبل عمان ، الدوار الاول ، الدوار الثاني ، الدوار الثالث، اللويبدة ، منطقة طارق، المنارة ، حي عدن ، الحرشة، الصالحية ، النصر ، نادي السباق، حي عالية.
وكذلك مناطق البيادر ، دير غبار ، الرونق، حي السهل ، الجندويل ، ضاحية الامير راشد، ضاحية الرشيد ، شفا بدران ، الجبيهة، ام زويتينة ، حي المنصور، ام السماق ، خلدا ، عبدون ، دابوق .
ومناطق مرج الحمام ،الياسمين ، البنيات ، المقابلين ، ناعور (البلد )، القويسمة ، العلكومية ، نزهة سحاب، ابو علندا، المنارة ، ام نوارة ، سحاب ، الذهيبة الشرقية ، الذهيبة الغربية ، الفيصلية ، المستندة ، العبدلية ، خشافية الدبايبة ، خشافية الشوابكة ، اسكان المرقب.
وفي محافظة الزرقاء ستتاثر كل من المناطق التالية :
الزرقاء : ضاحية المدينة ، حي الدويك ، جبل طارق، حي الجندي ، حي حمزة، ضاحية مكة، حي الفلاح ، حي القمر ، حي الجبر، اسكان الاميرة هيا ، اسكان المهندسين ، شومر، حي الجنينة العالي ، شارع ام القرى ، شارع المجاهدين ، منطقة مسجد الفلاح، رحمة العالي ، جبل حسن العالي ، حي الملك طلال.
الرصيفة : اسكان النقب ، اسكان هاشم ، اسكان المعلمين ، حي الفاخورة ، حي الحسين ، حي العراتفة، حي الجندي ، حي ابو غليون، حي ام جرادة ، عوجان ، حي القادسية ، حي الرشيد ، وجزء من منطقة جريبا.
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