أمر ملكي سعودي بتحويل وديعة بقيمة 350 مليون إلى للأردن

وطنا اليوم-عمان:صدر أمر من القيادة السعودية يقضي بتحويل مبلغ وديعة بالدولار في البنك المركزي الاردني إلى “منحة مالية”.
وعلم بان الجانب الاردني ابلغ رسميا بان وديعة سعودية في المملكة بقيمة 350 مليون دولار يمكن ان تحصل عليها الحكومة الاردنية.
ويبدو ان الاجراء اتخذ لتحويل الوديعة السعودية إلى بند تغطية العجز في الميزانية المالية الاردنية التي تشهد زيادة بالعجز قد تصل إلى مليار ونصف مليار بسبب تراجع العائدات الضريبية.
ويبدو ان الملك سلمان بن عبد العزيز وبناء على ترتيب مسبق أمر بتحويل الوديعة تلك التي منحة للحكومة الاردنية وبعد الحاح من عمان .
وتنتظر عمان المزيد من المعلومات عن استثمارات سعودية موعودة في وقت لاحق.