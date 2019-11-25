 وطنا نيوز -أمانة عمان تطلق مبادرة كتابنا حضارتنا في متحف أربد غداً
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أمانة عمان تطلق مبادرة كتابنا حضارتنا في متحف أربد غداً
التاريخ : 25-11-2019 10:45:26 المشاهدات: 3066

وطنا اليوم-تحت رعاية عطوفة محافظ اربد السيد رضوان العتوم الأكرم، تطلق امانة عمان الكبرى / دائرة المكتبات وبالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن مبادرة (كتابنا حصارتنا) يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2019 في دار السرايا _ متحف اربد الساعه العاشرة صباحاً و حتى السادسه مساءاً.

وستقوم مكتبة الامانة بتوزيع كتاب لكل زائر هديه مجانيه








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