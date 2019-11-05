البطاينة يعد المتعطلين في مليح بفرص عمل

وطنا اليوم-عمان:توجه فريق حكومي اليوم الأحد إلى لواء ذيبان، ضم كل من وزير العمل نضال البطاينة ووزير المياه والري رائد ابو السعود ووزير الشباب فارس بريزات ومدير عام المدن الصناعية عمر جويعد ومحافظ مادبا بلال النسور، هذا وقضى الفريق الحكومي يوما كاملا في اللواء استهله بزيارة خيمة المتعطلين في مليح والحديث للشباب المعتصمين الذين طلب منهم وزير العمل اختيار ممثلين عنهم لزيارته خلال الاسبوع الحالي لمحاولة إيجاد فرص عمل مناسبة لهم في القطاع الخاص مؤكدا الوزير أنه لن يطلب منهم فك اعتصامهم حيث أن ذلك شأن يعود لهم والتعبير عن الرأي مكفول دستوريا شريطة الالتزام بالقوانين والأنظمة.

وشكر الشباب المتعطل في مليح الفريق الوزاري وتم الاتفاق على الاجتماع مع وزير العمل خلال الاسبوع الحالي ، واجتمع الفريق الوزاري مع عدد من المواطنين في بلدية ذيبان بحضور رئيس البلدية عادل الجنادبة الذي تحدث باسم اللواء مرحبا بالفريق الوزاري، وتلخصت المطالب في مجالات المياه والزراعة بالإضافة إلى انشاء مصانع وفروع إنتاجية.

وأعرب الفريق الوزاري عن تقديره للطلبات واصفا إياها بالمنطقية والموضوعية كما جاء على لسان وزير العمل الذي تعهد بانهاء المواضيع العالقة بالنسبة لمصنع المعدات الطبية بحيث يتم افتتاح المصنع قبل نهاية هذا العام كما تعهد الوزير باتخاذ قرار بالنسبة لمصنع آخر معروض عليه بالشراكة مع مستثمر قبل نهاية العام كذلك مضيفا الوزير أن حل مشكلة البطالة في اللواء لن يتحقق بتشغيل بعض الشباب وإنما بتحقيق تنمية مستدامة.

كما نوه الوزير بأن ما يقوم به الفريق وما سيقوم به لاحقا هو ما يريده جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين من وزراؤه من حيث الاشتباك الايجابي مع المواطنين وتلمس احتياحاتهم في الميدان، معربا بأن هذا سيكون نهج الحكومة بالنسبة لجميع المحافظات والبوادي.

وأضاف وزير المياه والري رائد ابو السعود بأنه سيشرف بنفسه على تنفيذ جميع المواضيع التي تم بحثها على وجه السرعة وبتنسيق مع البلدية، وشرح وزير الشباب فارس بريزات خطته بالنسبة للأندية ومرافق الشباب في اللواء ومحافظة مادبا بشكل عام .

وقال مدير عام المدن الصناعية عمر جويعد بأن المدينة الصناعية بدات باستقطاب المستثمرين حيث سيكون لذلك في القريب العاجل دور بخلق فرص العمل للشباب في لواء ذيبان وما حولها، وبنهاية اليوم أقام رئيس بلدية ذيبان عشاء على شرف الفريق الوزاري.

كما جاءت زيارة اليوم أيضل تنفيذا لوعد الوزير البطاينة الذي اجتمع بالمتعطلين عن العمل من الشباب مساء الخميس ، للاستماع للمطالب التي من شأنها المساهمة في تقليص نسب البطالة بين شباب اللواء