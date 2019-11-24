الرئيسية | محليات اتلاف 3 اطنان بطاطا متعفنة في اربد

وطنا اليوم-عمان:أتلفت كوادر مديرية زراعة إربد بالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة الأحد، 3 أطنان من مادة البطاطا المعروضة في السوق المركزي في إربد نتيجة وجود تعفن وتبقع أسود فيها، بحسب مدير مديرية زراعة إربد عبدالوالي الطاهات.

وقال الطاهات، إنّ هذه الكميات أتلفت بمعرفة أصحابها وبحضور الأجهزة المعنية، مؤكّداً أنّ فرق التفتيش والرقابة على المواد الغذائية من الفواكه والخضروات تعمل على مدار الساعة للتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري.

وأضاف أنّ حجم البطاطا المتلفة نتيجة وجود علامات تعفن وتبقع فيها ضمن المعدلات الطبيعية لأي منتج أو محصول بتعرض أجزاء منه للتلف؛ إما نتيجة إصابته بأمراض وآفات، وإما باستخدام طرق تخزين غير صحية وسليمة في بعض الأحيان، مشيراً إلى أنّ عوامل التلف لا تقتصر على مادة البطاطا لكن لأنها من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا برزت شكاوى متعددة على ظهور آثار فساد عليها.

وأكّد أن لا تهاون في التعامل مع أي حالات تلف أو فساد على المواد الغذائية بغض النظر عن صنفها، وسيصار إلى إتلافها فورا وسحبها من السوق، لافتاً النظر إلى أنّ كميات البطاطا الموردة للسوق المحلي في إربد تتراوح بين 15 إلى 20 طنا يوميا.

وأشار الطاهات إلى أنه تم تثبيت لجنة فنية متخصصة في السوق المركزي تقوم بفحص عينات من جميع كميات البطاطا الموردة إلى السوق المركزي بالتعاون مع نقابة مصدري الخضار والفواكه والأجهزة الرقابية الأخرى.

ولفت إلى أن فرق الرقابة لا يقتصر عملها داخل السوق المركزي، وإنما تنتشر في مختلف أسواق المحافظة والطرقات التي يتواجد فيها باعة متجولون يبتاعون البطاطا من المزارع مباشرة من دون دخولها للسوق المركزي.

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