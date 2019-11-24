الرئيسية | محليات الإفراج عن أردنيين كانا محتجزين لدى الحوثيين باليمن

وطنا اليوم-عمان:أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز أنه وبعد متابعة حثيثة من قبل الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية غادر اليوم كل من ثامر عمر علي قطيشات و حمدي أحمد ابراهيم ملحم صنعاء بعد أن كانا محتجزين لدى جماعة الحوثي منذ تاريخ ٢٠١٩/١١/٧ لدى وصولهما إلى هناك في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية في اليمن .

وأوضح الفايز في بيان ، بأن جهوداً حثيثة قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية منذ تلقيها الخبر حيث تكللت هذه الجهود بالإفراج عن المذكورين وتم تأمين عودتهما سالمين بحمد الله .

هذا وثمن الناطق الإعلامي باسم الوزارة التعاون الذي أبدته كوادر الأمم المتحدة وخصوصا مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

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