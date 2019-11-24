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الإفراج عن أردنيين كانا محتجزين لدى الحوثيين باليمن
وطنا اليوم-عمان:أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز أنه وبعد متابعة حثيثة من قبل الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية غادر اليوم كل من ثامر عمر علي قطيشات و حمدي أحمد ابراهيم ملحم صنعاء بعد أن كانا محتجزين لدى جماعة الحوثي منذ تاريخ ٢٠١٩/١١/٧ لدى وصولهما إلى هناك في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية في اليمن .
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