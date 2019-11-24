المستهلك تطالب بتخفيض أسعار الكاز والديزل خلال الشتاء

وطنا اليوم-عمان:طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتخفيض اسعار مادتي الكاز والغاز خلال فصل الشتاء لحاجة المواطنين لها من اجل التدفئة في ظل الظروف الجوية التي تتسم بالصقيع والبرودة نظرا لارتفاع الاسعار حاليا.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان ، إن الاعباء المتزايدة يوما بعد يوم اثقلت كاهل معظم الاسر، مضيفا أن الامن الاجتماعي يؤدي إلى الامن الاقتصادي عند جميع الحكومات من دول العالم التي تُعنى بحماية مواطنيها وتعمل من اجل الحفاظ على وأمن وسلامة بلدانها.

واشار عبيدات إلى ان الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها اغلب شرائح المجتمع تستدعي القيام بعدة اجراءات من شأنها التخفيف من معاناة الأسر خاصة في فصل الشتاء، وفي مقدمتها تخفيض اسعار الكاز والغاز بنسب معقولة يلمس المواطنون أثرها.

واكد د. عبيدات أن الامن الاجتماعي هو الذي يؤدي الى الامن الاقتصادي عند جميع الحكومات من دول العالم التي تُعنى بحماية مواطنيها وتعمل من اجل الحفاظ على وامن وسلامة بلدانها. حيث قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله (الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ) فالظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها اغلب شرائح المجتمع تستدعي القيام بعدة اجراءات من شانها التخفيف من معاناة الاسر خاصة في فصل الشتاء وفي مقدمتها تخفيض اسعار الكاز والغاز بنسب معقولة يلمس اثرها المواطنين وخاصة أن اغلبيتهم الان فقراء وذلك بهدف مساعدتهم على شراء الكاز والغاز بكميات كافية وبأسعار معقولة. ذلك أن الاسر الاردنية تتحمل منذ وقت طويل وفي اوقات الشتاء اعباء اضافية بحثا عن التدفئة لها ولاطفالها في ظل الاجواء الباردة التي تعيشها كل عام.