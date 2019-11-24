الرئيسية | محليات تكريم هجانة انقذوا 4 سعوديين

وطنا اليوم-عمان:كرم مدير الامن العام وبحضور القائم بأعمال السفير السعودي عددا من مرتبات سرايا الهجانة لجهودهم في انقاذ اربعة مواطنين سعوديين بعد ان جرفت السيول مركبتهم قبل ايام في منطقة الأزرق.

واستقبل مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود في مكتبه ، الاحد، بحضور القائم باعمال السفير السعودي في المملكة محمد العتيق عددا من مرتبات قيادة شرطة البادية الملكية / سرايا الهجانة مقدما لهم الشكر على قيامهم بواجبهم الشرطي والانساني عندما تحركوا دون ابطاء لتأدية واجبهم المقدس بعد ان تلقوا بلاغا بانجراف مركبة بداخلها اربعة اشخاص من الجنسية السعودية ولبوا نداء الاستغاثة وتمكنوا بأبسط ما يمتلكوه من امكانات معتمدين على اجسادهم وبعض الحبال من انقاذ المواطنين السعوديين الاربعة دون ان يلحق بهم اية اصابة تذكر فكانوا بذلك مصدر الفخر والاعتزاز لنا جميعا ومحل اشادة لكل من شاهد تلك التضحية التي قدموها وجرى تناقلها على مستوى واسع في البلدين الشقيقين .

وكرم مدير الامن العام مرتبات سرايا الهجانة مؤكدا ان هذا التكريم هو اقل ما يمكن لمديرية الامن العام ان تقدمه لهم على ما قاموا به ، وعكسوا من خلاله توجيهات جلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني المعظم والشهامة والاخلاق الاردنية التي تربوا عليها بإغاثة المحتاج والملهوف والتضحية في سبيل ذلك بكل ما اوتوا من قوة وعزيمة ، املا ان يكون هذا التكريم حافزا لهم لبذل المزيد ورسالة لزملائهم ليقتدوا بهم ويقوموا بواجباتهم في الحفاظ على الارواح والممتلكات والاعراض اينما كانوا ويلبوا كل نداء .

وقدم اللواء الحمود الشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على كل ما ابدوه من اهتمام وشكر لهؤلاء الرجال ، واكدوا خلاله على متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين المملكتين الشقيقتين ، وكان حرص القائم باعمال السفير السعودي في الاردن حضور هذا التكريم هو خير دليل على ذلك .

ومن جانبه نقل العتيق شكر المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا لمرتبات سرايا الهجانة في قيادة شرطة البادية الملكية للتضحية التي اظهروها وكادوا ان يضحوا بحياتهم في سبيل انقاذ اربعة مواطنين سعوديين جرفت السيول مركبتهم ، مشيرا الى مدى التفاعل الايجابي لتلك الحادثة داخل المملكة العربية السعودية بعد ان عاد المواطنون السعوديون الى ديارهم بخير وسلامة ، مؤكدا ان ما قام به اولئك الرجال ليس بغريب عن الشعب الاردني الذي عرف دوما بالشهامة والتضحية .

مشيدا بما وصلت اليه مديرية الامن العام من مستوى شرطي متميز لحماية كل من يطأ ارض المملكة من ضيوف وزوار ومقيمين وهو ما نلمسه خلال عملنا بشكل يومي .

كما وكرم مدير الامن العام عددا من مرتبات ادارة الدوريات الخارجية / محطة دوريات الموجب لما قاموا به من جهود اثناء المنخفض الجوي الاخير وانقذوا احد المواطنين كما وعملوا جاهدين بعد ان اغلقت الاتربة والمياه احدى الطرق الرئيسية على فتحها بأنفسهم وبما يمتلكوه من معدات بسيطة .

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