الرئيسية | محليات توقع رفع البنزين 10 فلسات

وطنا اليوم-عمان:قال الخبير النفطي عامر الشوبكي، إن الحكومة تتجه لرفع سعر بنزين 90 وسعر بنزين 95 بمقدار 10 فلسات على كل لتر وبنسبة من 1-1.5% ، وتثبيت سعر السولار والكاز، لشهر كانون أول المقبل.

وأوضح الشوبكي أن ذلك يأتي بعد ارتفاع معدل سعر خام النفط برنت عالمياً لهذا الشهر والذي بلغ 62.5 دولار للبرميل مقارنة مع شهر تشرين أول الماضي 59.7 دولار للبرميل ، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.8% ، مما أدى لإرتفاع في سعر المشتقات النفطية العالمي حسب مقياس بلاتس، ذلك رغم عوامل الكبح ومخاوف عدم إتفاق الولايات المتحدة مع الصين في الملف التجاري والتي أدت لتوازن أسعار النفط عالميا ، إلا أن مقاومة عامل الإنتاج الرئيسي رجح كفة الإرتفاع في أسعار النفط العالمية بعد توقعات بأن تتجه دول أوبك+ في إجتماعها في فيينا يوم 5 كانون أول المقبل إلى زيادة أوتجديد وتمديد أمد إتفاق خفض الإنتاج لما بعد آذار 2020 ، ذلك بعد أن اتفقوا على استمرار خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً السنة الحالية وحتى آذار المقبل وذلك للحفاظ على مكاسب وأسعار نفط مرتفعة ومرضية لهذه الدول .

‎يذكر أن الحكومة الأردنية اعتمدت تخفيضا طفيفا في أسعار المشتقات النفطية نهاية شهر تشرين أول الماضي بعد قرار لجنة تسعير المشتقات النفطي، حيث تم تخفيض سعر الكاز والسولار 10 فلسات/لتر، ليصبح 595 فلسا/لتر ، وبنسبة انخفاض 1.7%، وتخفيض سعر البنزين 90 بمقدار 5 فلسات لكل لتر ليصبح 765 فلسا/لتر وبنسبة تخفيض 0.7% ، وتثبيت سعر البنزين أوكتان(95) عند 1005 فلسات/لتر، كما تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير للإسطوانة ، وتثبيت فرق الوقود على فاتورة الكهرباء عند 10 فلسات على كل كيلوواط.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر