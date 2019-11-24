الرئيسية | محليات ضبط عدسات لاصقة مزورة بجبل الحسين

وطنا اليوم-عمان:صرح الناطق الإعلامي بإسم المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة تماضر معايعه بأنه استكمالا لحملات الرقابة المستمرة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء على المستلزمات والأجهزة الطبية ، ضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء/ مديرية المستلزمات والأجهزة الطبية و بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة - المباحث البيئية 683 علبة من العدسات اللاصقة الملونة المزورة تعود لإحدى الماركات المشهورة في أحد المحلات في منطقة جبل الحسين.

حيث تم التحفظ على كامل الكمية و توقيف المتورطين من قبل الاجهزة الأمنية تمهيدا لتحويلهم للنائب العام. هذا و سيتم اتلاف الكمية المضبوطة في الأماكن المخصصة.

علمأ بأن العدسات اللاصقة تخضع للرقابة من قبل كوادر التفتيش العاملة على مدار الساعة في المؤسسة.

كما أننا في المؤسسة العامة للغذاء والدواء نؤكد على عدم استخدام التشغيلة الموضحة في الصور المرفقة كونها مزورة ونحذر من تداولها كونها غير مطابقة للإشتراطات الخاصة بهذه المنتجات.

تدعو المؤسسة المواطنين إلى ضرورة شراء هذه المنتجات من المصادر الموثوقة والأماكن المرخصة لبيعها, كما أننا في المؤسسة على أتم الاستعداد لإستقبال الشكاوي والملاحظات من خلال قنوات الاتصال المختلفة، منصة بخدمتكم عبر تطبيق الواتساب 0795632000 و خط الشكاوي المجاني 117114.

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