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ضبط عدسات لاصقة مزورة بجبل الحسين
وطنا اليوم-عمان:صرح الناطق الإعلامي بإسم المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة تماضر معايعه بأنه استكمالا لحملات الرقابة المستمرة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء على المستلزمات والأجهزة الطبية ، ضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء/ مديرية المستلزمات والأجهزة الطبية و بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة - المباحث البيئية 683 علبة من العدسات اللاصقة الملونة المزورة تعود لإحدى الماركات المشهورة في أحد المحلات في منطقة جبل الحسين.
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