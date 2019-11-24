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مسؤول : حكومة الرزاز تواجه تنمر غير مسبوق
وطنا اليوم-عمان:قالت مصادر مطلعة ان حكومة الدكتور عمر الرزاز تواجه"تنمر" الالكتروني "غير مسبوق"، حيث تتهم بانها حكومة "الفيسبوك " و"التويتر"، كما يتعرض وزراءها إلى عاصفة من الجدل والسخرية منذ تعيين الناشط الحراكي المهندس مثنى غرابية، وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة، وتعيين وزير النقل الجديد، الشاب، خالد وليد سيف، الذي لا يمتلك خبرة في القطاع العام.
وأثار التصريح جدلا كبيرا وموجة سخرية لدى الرأي العام ونشرت العديد من النكات السياسية في التعاطي معه، ما حدا بتدخل الحكومة من خلال منصة "حقك تعرف" .
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