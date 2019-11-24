مسؤول : حكومة الرزاز تواجه تنمر غير مسبوق

وطنا اليوم-عمان:قالت مصادر مطلعة ان حكومة الدكتور عمر الرزاز تواجه"تنمر" الالكتروني "غير مسبوق"، حيث تتهم بانها حكومة "الفيسبوك " و"التويتر"، كما يتعرض وزراءها إلى عاصفة من الجدل والسخرية منذ تعيين الناشط الحراكي المهندس مثنى غرابية، وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة، وتعيين وزير النقل الجديد، الشاب، خالد وليد سيف، الذي لا يمتلك خبرة في القطاع العام.

وبحسب المسؤول نفسه فان تصريح "مجزوء" تسبّب بعاصفة جدل على مستوى وسائل الإعلام ومنصات التواصل، دون رحمة، الامر الذي من شأنه ان يؤثر على عمل الوزير.

ونقل عن الوزير خالد سيف، عبر المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أن التزايد السكاني هو سبب أزمة المرور والازدحام الشديد في العاصمة عمان وبقية المدن.

وأثار التصريح جدلا كبيرا وموجة سخرية لدى الرأي العام ونشرت العديد من النكات السياسية في التعاطي معه، ما حدا بتدخل الحكومة من خلال منصة "حقك تعرف" .

وقالت المسؤول، إن مضمون تصريح الوزير النقل يؤشر إلى احد الاسباب وهو النمو غير الطبيعي للسكان في المملكة منها الهجرات القسرية وموجات اللجوء على جميع القطاعات بما فيها النقل مشددا على صحة هذا السبب.

وأثار تعيين سيف وزيرا للنقل عاصفة من الجدل ولم ترد عليه الحكومة، خصوصا عندما تردد تعيين الوزير الذي فشل في المنافسة على الحصول على منصب امين عام هيئة النقل وامين عام وزارة النقل في وقت سابق.