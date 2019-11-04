الرئيسية | محليات أمانة عمّان تحرم 220 سيارة أجرة من شارع الملك غازي

وطنا اليوم-عمان:أفادت أمانة عمّان، الأحد، بصعوبة وضع نحو 220 سيارة اجرة (سرفيس) في شارع الملك غازي بوسط البلد بعد أن أعادت الأمانة تأهيله؛ ليصبح شارعا صديقا للمشاة على غرار شارع الوكالات في منطقة الصويفية.

وبين مدير دائرة عمليات النقل في أمانة عمان المهندس خالد ابو عليم، أن الأمانة قبل المباشرة في إعادة تاهيل الشارع عملت على توفير الموقع البديل لمواقف سيارات السرفيس ضمن شارع ياقوت الحموي الذي يبعد 300 متر فقط عن الموقع المطلوب وهو ملائم لوقوف المركبات (السرفيس).

واكد ان الامانة اخذت قرارها بعدم وجود مواقف للسرفيس في شارع الملك غازي، ولا رجعة عنه، لان وجود موقف في الشارع يشكل إعاقة مرورية في الموقع.

وأوضح ان الامانة سمحت بمرور حركة السير في شارع الملك غازي فقط ودون التوقف باستثناء السيارات العاملة (السرفيس) واقتصار الوقوف فقط لعمليات تحميل وتنزيل البضائع في الشارع، وكما هو معمول به في شارع الوكالات.

وكانت الامانة أعادت تأهيل شارع الملك غازي في وسط البلد بما ينسجم مع طبيعة المنطقة التراثية ويساعد على تنشيط الحركة التجارية والسياحية.

وشملت أعمال التأهيل تحديث البنية التحتية بالكامل من شبكات تصريف مياه امطار وطبقات التحسين اسفل بلاط الشارع والاحواض الزراعية والأعمدة الحجرية واعمال الإنارة وتحسينات للادراج وللجدار الاستنادي بمدخل الشارع من جهة شارع الملك حسين، واعمال القصارة للجدران القائمة.

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