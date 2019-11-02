الوطنية للدواجن تنظم يوما طبيا شاملا في لواء القطرانه

وطنا اليوم-انطلاقا من خدمة المجتمع المحلي والتزاما بالمسؤولية المجتمعية التي تلتزم بها الشركة الوطنية للدواجن نفذت الشركة اليوم السبت و بالتعاون مع شركة جنوب الاردن للخدمات الطبية المهنية مع عدد من شركات الدواء يوما طبيا مجانيا شاملا في بلدة القطرانة استفاد منه اكثر من 200 مواطن ومواطنة تمت معالجتهم وصرف الادوية لهم حول مختلف الامراض وأجريت لهم فحوصات مخبرية وفحوصات بصرية

بحضور مساعد متصرق القطرانة الشايش المجالي ورئيس بلدية القطرانه ومدير صحة محافظة الكرك إضافة إلى أن الشركة الوطنية لدواجن تجري استعداداتها لإقامة يوم طبي مجاني السبت القادم في منطقة السلطاني والابيض التابعة للواء القطرانة في محافظة الكرك .

وقال مساعد متصرف لواء القطرانة الشايش المجالي أن الشركة الوطنية للدواجن ومنذ تأسيسها داعم رئيس لمختلف القطاعات في المنطقة واضاف أن نسب الفقر المرتفعة في اللواء ترتب أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين من خلال هذه الأيام الطبية المجانية التي تشمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتقدم الأدوية للمرضى ، وأشار المجالي إلى أن الشركة الوطنية للدواجن تلعب دورا رياديا على مستوى اللواء والمحافظة من حيث تشغيل الأردنيين وهي تشكل بحسب المجالي الداعم الأول للمجتمع المحلي ومؤسساته المختلفة .

واشتملت فعاليات اليوم الطبي المجاني على مختلف الاختصاصات الطبيه من طب عام وطب الاسنان واطباء عيون وجلدية واطفال

وفنيين مختبرات اضافة الى صرف الأدوية اللازمة للحالات المرضية التي راجعت التي استفادت من فعاليات اليوم الطبي المجاني .

وثمن مشاركون من أبناء المجتمع المحلي دور الشركة الوطنية للدواجن في التخفيف عليهم نظرا لصعوبة الانتقال الى إلى المستشفيات القريبة والتي تعد مستشفى الكرك الحكومي والعيادات الخارجية فيها أقربها إلى لواء القطرانة وتبعد مسافة لا تقل عن 60 كم واضافوا أن ارتفاع نسب الفقر في اللواء الذي يعد أحد جيوب الفقر في المملكة تجعل من حضور الطواقم الطبية وتقديم الفحوصات والأدوية مجانا يشكل دعما مباشرا للمواطنين ، وأشاد رئيس بلدية القطرانة ومدير صحة الكرك بأهمية اليوم الطبي واثره على المواطنين .