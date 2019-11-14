الرئيسية | محليات ورشة عمل في محافظة عجلون"كيف أصبح ريادي"

نفذ مركز تطوير الأعمال BDC بالتعاون مع اكاديمية الملكة رانيا للرياده ورشة عمل كيف بعنوان كيف اصبح ريادي من ضمن فعاليات أسبوع الريادة العالمي . وعرضت مديرة حاضنة الاعمال التابع لمركز تطوير الأعمال BDC في عجلون الاء فريحات نبذه عن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال (GEW) مبينة انه مبادرة دولية تهدف لتعريف الشباب في القارات الست بموضوع ريادة الأعمال وتشمل مشاركة خبراء ريادة الأعمال وصناع السياسات وممارسي التعليم والسياسيين.... وعرض عدد من الشباب مجموعه من الأفكار الرياديه لديهم ونبذه عن افكار مشاريع لديهم كما تم عرض فلم توضيحي لعدد من قصص النجاح للسيدات اردنيات. وكان رئيس جمعية جبل عجلون الخيرية المستضيفه للورشه الصحفي محمد سالم القضاة قد رحب بالحضور والقائمين على البرنامج وحضر أعمال الورشه التي عقدت في جمعية جبل عجلون الخيرية عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية واعضاء الهيئة الادارية للجمعية والشباب الريادين ورواد حاضنة أعمال عجلون في المحافظة.













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