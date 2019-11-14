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النقابات تطالب بتحرك عربي ودولي عاجل ضد "شرعية المستوطنات" ودعم الموقف الاردني
وطنااليوم-قالت النقابات المهنية ان تصريحات الأخيرة وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو التي حاول من خلالها اضفاء الشرعية على المستوطنات الصهيونية، تاتي في سياق فرض قانون القوة على قوة الحق، وفرض أمر واقع جديد يتسق مع السياسة الأمريكية المنحازة للمحتل على حساب صاحب الأرض والحق.
واضافت في بيان لها ان تصريحات بومبيو لم تكن مفاجئة، خاصة وانها تأتي مع محاولات الإدارة الأمريكية تنفيذ مايسمى بصفقة القرن التي تهدف إلى تحقيق المطامع الصهيونية على حساب الحقوق العربية والإسلامية في فلسطين.
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