وطنااليوم - عمان

تحت عنوان الاعلام في زمن التطرف انطلق مساء اليوم الملتقى الثاني عشر ل " اريج " في فندق الكمبنسكي في عمان .

ويعد الملتقى السنوي لشبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج) التجمع الإقليمي الوحيد للمحررين والصحافيين الاستقصائيين في العالم العربي.

وسيلتقي أكثر من ٥٠٠ متخصص وخبير في مجال الإعلام والصحافة الاستقصائية من العالم العربي وباقي أنحاء العالم؛ للاستفادة من أكثر من ٤٠ جلسة و ورشة تدريبية.

كما ويتيح الملتقى أيضاِ فرصة التواصل والتشبيك مع نخبة من الصحافيين الاستقصائيين العرب ممن أنتجوا تحقيقات صحفية، تغطي العديد من القضايا التي تهم الرأي العام العربي .

كما يشكل الملتقى فرصة للتواصل والتشبيك مع شركات البث التلفزيوني، والمؤسسات الإعلامية العالمية، وشركات التكنولوجيا الكبرى، والجامعات من مختلف أنحاء العالم .

هذا ويبحث موضوع الملتقى هذا العام دور “الإعلام في زمن التطرف"، وسيتعرف الصحافيون على كيفية التصدي للتحديات القانونية والسياسية والمهنية والاقتصادية والمجتمعية التي تعرقل دور "السلطة الرابعة" في ضمان المساءلة .

بدورها فرقة أمانة عمان الكبرى وكعادتها حاضرة في كافة المحافل المحلية والدولية لكن ...

في هذه المرة غير ، إذ تميز حضورها في أنها كانت الهدف الرئيسي لنشر صورة الفرح الاردني الذي يحمل عبق التاريخ الاردني بوحي المكان والزمان وبرائحة الآباء والأجداد لينقلها عبر التاريخ وعبر الأجيال جيلاً بعد جيل من أجل إظهار أبهى واجمل صور الفرح والنشوة الاردنيه .

بدورها قدمت إدارة ملتقى اريج عظيم الشكر والامتنان لفرقة أمانة عمان الكبرى ممثلة بإدارتها الصحفي الدكتور عصام المناصير على هذه المشاركة الفاعلة التي ساهمت وبشكل كبير في إنجاح افتتاح الملتقى اليوم .