الرئيسية | محليات رئيس الديوان الملكي يلتقي مدير عام مدارس عمر المختار

وطنا اليوم-عمان:التقى معالي السيد حسن العيسوي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر اليوم الجمعه ، مدير عام مدارس عمر المختار خالد علي اسماعيل لرعاية الأيتام وأبناء الشهداء في قصر بسمان العامر .

وقدم اسماعيل شرحا عن دور المدارس الخيرية التي تأسست في العام 1987 بموجب حجة وقفية تجسد عمق العلاقات العربية بين البلدين الشقيقين واعتبر اسماعيل الدور الريادي لجلالة الملك عبدالله الثاني في قيادة الأردن الشقيق دورا رياديا يحتذى في العلاقات العربية والدولية .

واضاف عملت المدارس منذ تأسيسها على رعاية الطلبة من الأيتام والفقراء وأبناء الشهداء في الاردن وبدعم كامل من جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ومقرها العاصمة الليبية طرابلس وتنتشر فروعها في عدد كبير من دول العالم .

واستعرض اسماعيل انجازات المدارس التي قدمت منذ نشأتها جيلا مسلحا بالعلم والمعرفة على أسس مهنية رصينة من خلال كوادر متخصصة حيث بلغت نسبة النجاح العام 100٪ في المرحلة الثانوية إضافة إلى تولي اللجنة الوقفية إدارتها المالية والإدارية وتقديم كافة أنواع الدعم لطلبة من خلال موازنة مستقلة لتأمين كافة المستلزمات التي تؤهل المدارس لأداء رسالتها العلمية والتربوية والثقافية والاجتماعية ، واضاف اسماعيل أن ارتباط المدارس باسم الثائر العربي الليبي الذي واجه الاستعمار الايطالي وناضل طيلة حياته لتحقيق الاستقلال الليبي يمنح الأجيال العربية المعاصرة فكرة عن الجهاد الحقيقي ، البعيد كل البعد عن التطرف والإرهاب الذي أساء للأمة وتاريخها وأوضح اسماعيل أن اتصالا مباشرا بين جهود التحرر والاستقلال في المغرب العربي والثورة العربية الكبرى التي قادها الهاشميون في المشرق العربي سعيا إلى تحرر الأمة واستقلالها تأكيد على وحدة الأمة ومصيرها المشترك .

وسلم مدير عام مدارس عمر المختار لرعاية الفقراء والأيتام وأبناء الشهداء درعا تذكاريا يمثل المدارس لمعالي رئيس الديوان الملكي العامر تعبيرا عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالقيادة الهاشمية ودور الاردن في الدفاع عن قضايا الأمة .

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