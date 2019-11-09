الرئيسية | محليات الصحة تفنّد صحة فيديو عن مستشفى الرويشد

وطنا اليوم-عمان:نفت وزارة الصحة في بيان لها ، الجمعة، صحة الفيديو المتداول عن مستشفى ومركز صحي الرويشد والذي يظهر مشاهد تبين أن درجة الحرارة هبطت للصفر المئوي في الرويشد، وأن بويلر التدفئة معطل منذ فترة على حد زعمه.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة الصحة راضي الجوارنة: “نشر أحد المغرضين على صفحة الفيس بوك فيديو مغرض من مستشفى ومركز صحي الرويشد تناول فيه معلومات مغلوطة لا تمت للواقع بصله من قريب أو بعيد ادعى فيه أن درجة الحرارة هبطت للصفر المئوي في الرويشد، علماً بأن هذا الوصف ابعد ما يكون عن الواقع وضرب من الخيال، وأن بويلر التدفئة معطل منذ فترة على حد زعمه، وهذا غير صحيح ويجافي حقيقة الوضع”.

وأضاف الجوارنة: “هنا أود أن أوضح بأن البويلر كان قد تعرض لعطل فني لفترة بسيطه وعلى الفور طلب مدير المستشفى من الوزارة إرسال فريق فني لإصلاح العطل وإجراء الصيانة اللازمة وقد حضر فريق الصيانة وباشر على الفور بفحص البويلر وتحديد الخلل وتم اصلاح المكيفات وطرحت الوزارة عطاءً لشراء بويلر جديد، كما وقام مدير المستشفى بتأمين قسم الإسعاف والطوارىء بدفايات كهربائية مباشرة”.

وبين الجوارنة أنه على معرفة بناشر الفيديو المسيىء الكيدي قائلا: “أنه وإجلاءً للحقيقة فإنني أؤكد بأن وزارة الصحة ممثلة بوزيرها الدكتور سعد جابر على اطلاع بحقيقة هذه الإساءة المغرضه والنوايا الخبيثة من وراء بث هذا الفيديو المسيء للنهج الإصلاحي الذي تنتهجه وزارة الصحة بخطى ثابتة ومدروسة وعلى معرفة تامة بالشخص الذي صور ونشر الفيديو الكيدي ومطلبه الذي لم يتم تلبيته لعدم مشروعيته، لذا اقتضى التنويه وتفنيد الخبر الكاذب ووضع الأمور في نصابها الصحيح.





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