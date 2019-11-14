الرئيسية | محليات شاهدوا : تضارب الانباء حول ماجرى في مركز صحي الرويشد

وطنا اليوم-عمان:نقل احد الكوادر الطبية في مركز صحي الرويشد الشامل المجاور لمستشفى الرويشد مقطع فيديو يوثق تعطل البويلرات داخل قسم الطوارئ في ضل موجة البرد التي تشهدها المملكة خلال هذه الأيام.

هاذا وأظهر مقطع الفيديو تعطل نظام التدفئة في قسم الطوارئ واستخدام الحرامات و الفروات من قبل الكادر الطبي والمراجعين نتيجة البرد القارص داخل قسم الطوارئ.

ومن جهتة قال مدير مستشفى الرويشد الحكومي الدكتور موسى أبو عاقوله بأن أحد الأطباء العاملين في قسم الطوارئ قام بتصوير مقطع الفيديو مساء أمس الثلاثاء، مؤكداً بتعطل نظام التدفئة في قسم الطوارئ .

وأضاف بأنه قبل اسبوع تم إجراء صيانه كامله للبويلرات قبيل تشغيلها المعتاد من تاريخ 15/11 وحتى 15/3 وتبين بأن إحدى القطع متهالكة وبحاجة ماساه للغيار، مشيراََ بأنه لا يوجد صيانه لها في المستشفى ويأتي الفني عن طريق وزارة الصحة وتم فك القطعة وإرسالها إلى عمان ليتم إرسال قطعة بديلا لها.

علماً بأن هذا الوصف ابعد ما يكون عن الواقع وضرب من الخيال ، وان بويلر التدفئة معطل منذ فترة على حد زعمه، وهذا غير صحيح ويجافي حقيقة الوضع

وبين بأنه تم تأمين قسم الطوارئ في صوبات كهربائية بشكلاََ مؤقت حتى يتم تركيب القطعه صباح امس الخميس، نافياً بتعطل التدفئة منذ عامين داخل قسم الطوارئ.





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