الخشمان يدعو الى تعظيم المنجز السياحي

وطنا اليوم- في غمرة الاحتفال بوصول السائح رقم مليون الى البترا دعا النائب الاسبق الكابتن محمد الخشمان الى تعظيم الانجازات الوطنية والنظر الى الجهود التراكمية التي تبذلها الجهات القائمة على السياحة نظرة ايجابية وهذا ما نشره على حسابه في الفيس بوك:

احتفال رائع وانجاز عظيم يسجل لوزارة السياحه وهيئة تنشيط السياحه والمكاتب السياحيه التي تعمل في مجال السياحه الوافده .... ابدعتم جميعا والله يعطيكم العافيه ويجب علينا نحن كاردنيين ان نساعد في تسويق هذا الأنجاز ونقدم لكم التقدير والعرفان ليحذو حذوكم النشامى الوطنيين من ابناء الوطن في بذل المزيد من الجهد لنصل بجرش والبحر الميت وام قيس وكافة المواقع السياحيه والأثريه الأردنيه الى حاجزالمليون وربما المليونيين او اكثر في العام 2020 . عند تحريك قطاع السياحه تتحرك معه السيوله النقديه وتصب في جيب المواطن في كافة القطاعات الخدميه الأخرى ومن ثم الى كافة القطاعات المحركه لأقتصادنا الوطني ومن هنا فانه وجب علينا دعم الأيجابيات والأبتعاد عن السلبيه في نشر ما يخفض من مصداقية ما تقوم به الوزيره او هيئة تنشيط السياحه فليس مهما لنا كاردنيين من يحصل على جائزة المليون زائر بقدر ما يهمنا انهم استطاعوا ان يصلوا بجهودهم ووطنيتهم الى هذا الرقم ولا بل تعدوه ... برايي الشخصي كفى تجريحا بانجازات الآخرين ولنعمل يدا بيد لاظهار ايجابيات ونتائج اعمال وجهد النشامى والنشميات في مختلف المجالات . حماكم الله ورفع من شانكم واعطاكم القوة لبذل المزيد من الأنتاج . مرة اخرى شكرا معالي مجد شويكه وزيرة السياحه وطاقمها في وزارة السياحه وشكرا دكتور عبدالرزاق عربيات رئيس هيئة تنشيط السياحه والعاملين بامرته وشكرا لمكاتب السياحه الداخله وشكرا لكل من ساهم في اعادة قطاع السياحه الداخله الى المواقع المتقدمه بين باقي القطاعات الأخرى . مع تحياتي لكم جميعا . الكابتن محمد الخشمان .