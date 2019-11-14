نشطاء: تلاعب في اختيار السائح المليون على الهواء

وطنا اليوم-عمان:أثار نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات وشكوك عدة حول حصول الأمريكية السون وزوجها على لقب السائح رقم مليون، الذي أقامت له سلطة اقليم البترا احتفالات شعبية ورسمية بهذه المناسبة الخميس .

الناشطون قالوا إنه جرى استبعاد ثلاثة سائحين كانوا في الاصل متواجدين على الشباك رقم " 2" ليتم تحويلهم على الشباك المجاور، والذي لم يستكمل معهم الموظف إجراء منحهم تذكرة الدخول للمدينة الوردية.

وأضاف الناشطون أن السائحة الأمريكية وزوجها ظهرا مفاجئة، حيث تم بيعهما تذكرة رقم مليون، وهو ما أثار حفيظة الأردنيين.

وقال أحد الناشطين عبر حسابه على الفيس بوك إن السائحة الأمريكية هي صديقة وزيرة السياحة مجد شويكه ، مشيرا إلى أنها تعمل في مجال السياحة وتربطها بالوزيرة علاقة شخصية وأنها جاءت بدعوة شخصية من الوزيرة.

وأضاف أنه تم استبعاد 3 سياح قبلها في الطابور نفسه وتم اقتيادهم لشباك آخر ليتسنى ترتيب مسرحية ربح السائحة، على حد قوله.

وقد حاولنا الحصول على رد من وزارة السياحة والآثار رغم تواصلها مع مكتب الوزيرة والمكتب الاعلامي اكثر من مرة لكن دون جدوى .







