الرئيسية | محليات متعطلو محيط الديوان يفضون اعتصامهم بعد لقاء البطاينة

وطنا اليوم-عمان:ثمن المتعطلون عن العمل المعتصمين منذ 32 يوماً في محيط الديوان الملكي، فجر الجمعة، جهود وزارة العمل الهادفة إلى إتاحة فرص العمل للشباب الأردني المُعطل عن العمل في القطاعات المختلفة، معلنين فض اعتصامهم.

وقال المتعطلون في بيان إن وزير العمل نضال فيصل البطاينة استكمل عرض فرص عمل في أكثر من قطاع عليهم، وتم قبولها من الشباب بعد ما سمعوه من الوزير البطاينة وزيارته لهم في مكان الاعتصام عن جهود تقوم بها الوزارة ومنها تعديلات قانون العمل التي ستجعل من القطاع الخاص بيئة لائقة ومستقرة.

وأضافوا أن البطاينة تعهد بمتابعة أوضاع الشباب حتى بعد انضمامهم للعمل، مؤكدين ثقتهم في الحكومة.

ونقل البيان عن الوزير البطاينة أن سياسات الحكومة في تنظيم سوق العمل يجب أن يرافقها اقبال الأردنيين على وظائف القطاع الخاص وهو ما أكدوا اقتناعه به.

وعبر المعتصمون عن شكرهم لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزير العمل نضال فيصل البطاينة ووزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة على متابعتهم اليومية معهم، كما قدموا الشكر لرئيس بلدية ذيبان، ولكل من وقف معهم وساندهم مادياً ومعنوياً.

وختم المعتصمون البيان قائلين حمى الله الأردن والأردنيين في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

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