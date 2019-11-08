هجوم عنيف على وزير النقل الجديد بسبب تصريح

وطنا اليوم-عمان:اثارت تصريحات وزير النقل المعين حديثا خالد سيف حول أسباب أزمة السير في الأردن ، استهجان الأردنيين ، حيث قال سيف أن ” سبب ازمة السير في الاردن زيادة عدد السكان” .

وقوبل تصريح سيف بالهجوم العنيف والتعليقات الحادة من قبل المعلقين ، إضافة إلى التعليقات الساخرة اللاذعة .

فيما وصفه آخرون بالتصريح الغريب غيرالمسبوق .

يذكر أن الوزير خالد سيف إثار الحيرة أيضا قبل أسبوعين حين اجرى رئيس الحكومة عمر الرزاز التعديل الرابع على حكومته ، وعندما تم نشر السيرة الذاتية للوزراء القادمين الى الحكومة ، حيث لم يتم نشر أية معلومات حول الوزير سيف كباقي الوزراء الجدد ، وتساءل المواطنون حينها عن المؤهلات التي يحملها الوزير الجديد والتي على أساسها تم اختياره وزيرا للنقل ، والذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية والأكثر معاناة لدى المواطنين .

تاليا بعض تعليقات الأردنيين على تصريحات سيف حول سبب أزمة السير في الأردن :

**وزير النقل خالد سيف : سبب ازمة السير في الاردن هو زيادة عدد السكان

صادق لو فيش سكان بتصيرش الازمة،

الازمة ازمة خبرة يخوي يخالد الله يرضى عليك لا تسولف مره ثانية…

** وهجرة السكان من الريف للمدينة

** ما شاء الله الخبرة طلعت

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**يعني مو من الشوارع الشرحه المرتبه

** يعني ياجماعة تحملو شوي بس تجهز الاردن طابق ثاني الي حكى عنها ابوصقر كل الامور بتتحسن ان شاء الله

** فعلا الموضوع كان منتظر انسان ذو خبرة وشهادات عليا وابحاث وتعاون دولي وتحقيقات خاصه مكلفه جدا .

**معلومة كتير مهمة لازم ضيفها على قاموسي ونفكر كيف نقلل عدد السكان بلاردن

** يا حبيبي هاد واحنا بنعبيش قطار بالصين رفرفت

** زيادة السكان تحصل في كل دول العالم ولكن يقابلها خطط وحلول واستحداث شوارع وتوسعة شوارع اما ان يزيد الناس والسيارات ونفس الشوارع لم تتغير الا بالحفر والمطبات فهنا تكمن المشكله ؟؟!!

**يعني نروح ننتحر مثلا عشان نخفف من عدد السكان

** والسبب الحقيقي للازمة انو الناس بتطلع عالشارع.

**ما حداا يتجوز يجماعه مش ناقصين تكاثر وازمات

**طلعونا برا الاردن بحياة الله كلنا موافين .. هيك بتخف الازمه الي انت بتحكي عنها

** يعني مو من الطرق والحفريات الي هديتو حيلنا فيها

حسبي الله و نعم الوكيل بس

**خلص افتحولنا باب الهجرة من الاردن وبتحداك اذا بتلاقي حدا هون

** مبدع .. والله مبدع .. جاب التايهة عل رأي المصريين

**اللي يعمر بيت بحسب حساب لغرفه ضيوف و غرفه للاولاد.

اللي خطط لها البلد لا عمل حساب للضيوف ولا للولاد، الكل قاعد بغرفه النوم .

السبب يا عزيزي ضعف نظام المواصلات العامه وهيئه تنظيم قطاع النقل .

**لويش هارفارد انضربت هيك

**المفروض ينقصف عمرنا وما يخلفو مشان توقف الزياده

**اقترح ضم وحدة ” تحديد وتنظيم النسل” التابعة لمراكز الأمومة والطفولة إلى وزارة النقل …. وبعدها يبحث معاليه عن سبب آخر لأزمة المواصلات !!!!

** مطول هالنيزك يخلصنا ..شو رأيك نحرق الشعب او نهجرهم بصاروخ الى الفضاء حتى يفضى هالكوكب ..

** وزير النقل الجديد حل الموضوع بدري وحكا ازمه السير ازدياد اعداد السكان، يعني بقولكم اختصروا لا بدي اشتغل ع تحسين وسائل النقل ولا بدي اشتغل ع حلول وأفكار مستقبليه ولا بدي اعمل اي شي انتوا كثار وهاي مشكلتكم

الله يحماك معاليك