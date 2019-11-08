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هجوم عنيف على وزير النقل الجديد بسبب تصريح
وطنا اليوم-عمان:اثارت تصريحات وزير النقل المعين حديثا خالد سيف حول أسباب أزمة السير في الأردن ، استهجان الأردنيين ، حيث قال سيف أن ” سبب ازمة السير في الاردن زيادة عدد السكان” .
**وزير النقل خالد سيف : سبب ازمة السير في الاردن هو زيادة عدد السكان
صادق لو فيش سكان بتصيرش الازمة،
** وهجرة السكان من الريف للمدينة
** ما شاء الله الخبرة طلعت
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**يعني مو من الشوارع الشرحه المرتبه
** يعني ياجماعة تحملو شوي بس تجهز الاردن طابق ثاني الي حكى عنها ابوصقر كل الامور بتتحسن ان شاء الله
** فعلا الموضوع كان منتظر انسان ذو خبرة وشهادات عليا وابحاث وتعاون دولي وتحقيقات خاصه مكلفه جدا .
**معلومة كتير مهمة لازم ضيفها على قاموسي ونفكر كيف نقلل عدد السكان بلاردن
** يا حبيبي هاد واحنا بنعبيش قطار بالصين رفرفت
** زيادة السكان تحصل في كل دول العالم ولكن يقابلها خطط وحلول واستحداث شوارع وتوسعة شوارع اما ان يزيد الناس والسيارات ونفس الشوارع لم تتغير الا بالحفر والمطبات فهنا تكمن المشكله ؟؟!!
**يعني نروح ننتحر مثلا عشان نخفف من عدد السكان
** والسبب الحقيقي للازمة انو الناس بتطلع عالشارع.
**ما حداا يتجوز يجماعه مش ناقصين تكاثر وازمات
**طلعونا برا الاردن بحياة الله كلنا موافين .. هيك بتخف الازمه الي انت بتحكي عنها
** يعني مو من الطرق والحفريات الي هديتو حيلنا فيها
**خلص افتحولنا باب الهجرة من الاردن وبتحداك اذا بتلاقي حدا هون
** مبدع .. والله مبدع .. جاب التايهة عل رأي المصريين
**اللي يعمر بيت بحسب حساب لغرفه ضيوف و غرفه للاولاد.
اللي خطط لها البلد لا عمل حساب للضيوف ولا للولاد، الكل قاعد بغرفه النوم .
**لويش هارفارد انضربت هيك
**المفروض ينقصف عمرنا وما يخلفو مشان توقف الزياده
**اقترح ضم وحدة ” تحديد وتنظيم النسل” التابعة لمراكز الأمومة والطفولة إلى وزارة النقل …. وبعدها يبحث معاليه عن سبب آخر لأزمة المواصلات !!!!
** مطول هالنيزك يخلصنا ..شو رأيك نحرق الشعب او نهجرهم بصاروخ الى الفضاء حتى يفضى هالكوكب ..
** وزير النقل الجديد حل الموضوع بدري وحكا ازمه السير ازدياد اعداد السكان، يعني بقولكم اختصروا لا بدي اشتغل ع تحسين وسائل النقل ولا بدي اشتغل ع حلول وأفكار مستقبليه ولا بدي اعمل اي شي انتوا كثار وهاي مشكلتكم
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