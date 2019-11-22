الرئيسية | محليات الأرصاد: الموسم في بدايته والمنخفضات قادمة

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس حسين المومني أن ما تشهده المملكة من برودة في الطقس أمر اعتيادي بالنسبة لهذا الوقت من العام.

وبين المومني ان الموسم المطري لم يتأخر كما يشاع وان كميات الأمطار الهاطلة في كثير من مناطق المملكة هي بحدود النسب الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وبين ان مجاميع كميات الامطار الحالية والنسب المئوية التي حققتها مناطق المملكة لا تعتبر مؤشرا لتقييم الموسم المطري الحالي.

وأضاف المومني في تصريح أن السجل المناخي يشير إلى ان مجموع كميات الامطار منذ بداية الموسم المطري وحتى العاشر من تشرين الثاني تشكل ما نسبته 4% من المعدل الموسمي العام، وهو ما يظهر أن كميات الامطار الهاطلة حتى تاريخه تعتبر ضمن الحدود الطبيعية.

وشدد على أن الفصول المطرية لم تبدأ بعد خاصة واننا في فصل الخريف مبينا أن الفترات القادمة ستشهد منخفضات جوية وحالات جوية وان فصل الشتاء على الأبواب.

وقال أن معظم الامطار التي تشهدها المملكة عادةً في فصل الخريف وخاصة المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة هي امطار ناتجة عن حالات من عدم الاستقرار الجوي.

وكان الهطول المطري لهذا الموسم بدأ بحالة من عدم الاستقرار الجوي في الخامس من تشرين اول الماضي بكميات امطار قليلة تركزت في المناطق الوسطى الشرقية واجزاء من المناطق الجنوبية.

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