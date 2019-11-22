الرئيسية | محليات أجواء باردة نسبيا اليوم وغدا

وطنا اليوم-عمان:تكون الأجواء اليوم الجمعة، مائلة للبرودة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت وتغطي السماء كميات من الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة بحسب دائرة الأرصاد الجوية، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة في اغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت مع ظهور الغيوم العالية والرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.



وتبقى الأجواء يوم غد السبت، مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان بين 19- 6 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية 20 - 6، والمناطق الجنوبية 18 - 7، وفي مدينة العقبة 28 -16 درجة.

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