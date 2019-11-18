بتوجيهات ملكية .. العيسوي يزور جرش والمفرق والزرقاء

وطنا اليوم-عمان:بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، الخميس، محافظات جرش والمفرق والزرقاء، لتفقد مشاريع المبادرات الملكية في هذه المحافظات، والاطلاع على القضايا التنموية التي طرحها الوجهاء أمام جلالته .

وجائت الزيارة بعد لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع وجهاء وممثلي أبناء وبنات قبيلة بني حسن يوم الأحد الماضي في الديوان الملكي الهاشمي حيث وجه الحكومة خلال اللقاء، لتشكيل لجان من محافظات الزرقاء والمفرق وجرش لوضع خطة شمولية تعكس أولويات واحتياجات هذه المناطق.

واستهل العيسوي جولته بمحافظة جرش، والاطلاع على سير العمل بالبنية التحتية لمشروع المدينة الصناعية، حيث بلغت نسبة الإنجاز المتحققة نحو 80 بالمئة. واستمع العيسوي إلى شرح قدمه الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية بالوكالة عمر جويعد، حول التحديات التي تواجه المشروع في حال استمراره كمدينة صناعية، ومن ضمنها ارتفاع الكلف التشغيلية الذي يشكل عائقاً أمام جذب الاستثمار للمدينة في المستقبل، مشيراً إلى نية الحكومة تحويل المدينة لمشروع تنموي ريادي، يسهم في إحداث نقلة نوعية في مسيرة المحافظة التنموية. وتفقد العيسوي، بحضور مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين اللواء الركن المتقاعد ثلاج ذيابات، مشروع مبنى نادي المتقاعدين العسكريين في محافظة جرش، الذي يأتي ضمن سلسلة المبادرات الملكية، واطلع على المراحل النهائية للمشروع الذي يأتي ضمن حزمة مشاريع أندية المتقاعدين العسكريين في المملكة، والتي تستهدف بمجملها تقديم خدمات مختلفة ونوعية للمتقاعدين العسكريين في المحافظة.

وزار العيسوي حديقة الجبل الأخضر، التي جاء تنفيذها بمبادرة ملكية سامية، واطلع على مراحل سير العمل في الحديقة، والتي تضم مركزا لتنمية مهارات الطفولة، الذي سيتولى مركز زها إدارته، وكذلك ملعبا خماسيا ومنطقة ألعاب للأطفال، تم تزويدها بتجهيزات وألعاب ذات جودة عالية، إضافة إلى العديد من المرافق الأخرى. واستمع العيسوي إلى إيجاز قدمته مديرة مركز زها الثقافي رانيا صبيح، حول طبيعة الأعمال التي سيقوم المركز بتنفيذها في الحديقة بالتعاون مع بلدية جرش الكبرى، لضمان تقديم أفضل الخدمات للأهالي والأطفال بمختلف فئاتهم العمرية.

كما زار العيسوي مستشفى جرش الحكومي وتفقد مرافقه، واستمع إلى شرح قدمه مدير المستشفى الدكتور صادق العتوم، حول الدور الكبير الذي يقوم به المستشفى تجاه أبناء المحافظة، مثمناً المبادرات الملكية التي استهدفت النهوض بالخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى من خلال توسعته وتزويده بالعديد من الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.

وأكد العتوم أهمية زيادة سعة المستشفى لضمان استقبال المزيد من المرضى، إلى جانب دعم المستشفى بالمزيد من الكوادر الطبية.

وفي محافظة المفرق، اطلع العيسوي على طريق (رحاب- الدجنية- جسر النعيمة)، والتي سيجري تنفيذها خلال العام 2020، حيث ستشهد إعادة تأهيل وتوسعة وفق أحدث المواصفات المعتمدة.

وفي منطقة منشية بني حسن، تفقد العيسوي موقع تنفيذ مدرسة الثقافة العسكرية في منطقة المنشية، حيث سيجري العمل على بناء العديد من الغرف الصفية في المدرسة، لتخفيف الأعباء على أهالي المنطقة والمناطق المحيطة.

وفي جامعة آل البيت، تفقد العيسوي عددا من مشاريع المبادرات الملكية التي تم تنفيذها في الجامعة، ومن ضمنها حاضنة الأعمال والمسبح وأعمال تأثيث كلية الهندسة، واستمع إلى شرح من نائب رئيس الجامعة الدكتور اسماعيل عبابنة حول مراحل التقدم في هذه المشاريع.

كما زار العيسوي منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق، حيث قدم مدير المنطقة بالوكالة المهندس لؤي الصرايرة شرحاً عن المنطقة وسعة استيعابها وبنيتها التحتية، والتي تمتد على مساحة 21 كيلومتراً مربعاً وتقع على شبكة الطرق الرئيسية التي تربط الأردن بسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية، وأهمية استثمار موقعها الحيوي.

وفي محافظة الزرقاء، زار العيسوي بحضور الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال نايف استيتية، ورئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة، حاضنة اعمال وتأهيل الشباب في الزرقاء، والواقعة في مبنى غرفة صناعة الزرقاء، حيث استمع إلى عدد من الشباب المشاركين في دورات مركز تطوير الأعمال، والذين تحدثوا عن أثر هذه الحاضنة الشبابية في تشجيع روح الابتكار لديهم، والاستثمار في طاقاتهم وتنمية مواهبهم، بما يخلق فرصاً جديدة لهم ويؤهلهم للانخراط بسوق العمل.

ويشار إلى أن حاضنات الأعمال التي يأتي تنفيذها بتوجيهات ملكية، تستهدف تشجيع الشباب ممن لديهم أفكار أو مشاريع ريادية لتنفيذ مشاريعهم الخاصة أو المستدامة أو توسعة مشاريعهم القائمة، من خلال إشراكهم بمجموعة من برامج بناء القدرات الريادية وتزويدهم بمرشد وموجه كل حسب اختصاصه وتشبيكهم بالأسواق المحلية وتقديم الاستشارات المالية والقانونية لهم، مومن ثم تشبيكهم بالتمويل وصولا إلى مرحلة توفير البيئة المواتية لتأسيس الأعمال.

وزار العيسوي مشروع مبنى نادي اتحاد الزرقاء الرياضي، الذي جاء إنشاؤه بمبادرة ملكية سامية تهدف إلى تمكين الشباب من ممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة صحية تعزز من قدراتهم ومواهبهم، وتفقد العيسوي مراحل سير العمل بالمشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز المتحقق فيه نحو 87 بالمئة، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه مطلع العام المقبل.

وفي منطقة بيرين، اطلع العيسوي على موقع مقترح لإنشاء مدرسة ثقافة عسكرية في المنطقة، كما زار موقعاً مقترحاً آخراً لإقامة مشروع متنزه بيئي، يسهم بدعم السياحة البيئية وتنظيم الأنشطة السياحية من جهة، وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي من جهة أخرى، مع مراعاة عدم المساس بالثروة الحرجية والمحافظة على البيئة المحيطة.

ورافق العيسوي في جولته، محافظو جرش، والمفرق، والزرقاء، ورؤساء مجالس المحافظات الثلاث، ورؤساء البلديات، وعدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في هذه المناطق.