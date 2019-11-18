الرئيسية | محليات الرباع مستشاراً ومديرا للعلاقات الدولية والإعلام في الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة MMA

وطنااليوم - موسى الزيود

قررت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة ( MMA ) في اجتماعها الأخير ، تعيين السيد خالد رباع مستشاراً ومديرا للعلاقات الدولية والإعلام في الاتحاد .



وكان الرباع قد تسلم منصب نائب رئيس الاتحاد الأردني للكيك بوكسينج ورئيسا للجنة الاعلامية ولمدة عامين.



والرباع من مواليد عام 1977م و حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الاردنية،

ودبلوم الإدارات العليا من الجامعة الأردنية.



ونال الرباع وسام الاستحقاق الفني من جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله ، وكتاب شكر من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله على الجهود المبذولة في خدمة الاردن.



وفاز الرباع بعدة جوائز في الفن التشكيلي، وفي مجالي المقال والقصص القصيرة، كما فاز بجائزة أفضل مقال في الجامعة الاردنية لعام 2010م ، وجائزة التفوق الادبي في مجال الشعر .



وأقام الرباع خلال مسيرته خمسة عشر معرضاً شخصياً في جميع المدن الثقافية .

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