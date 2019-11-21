ديوان الخدمة ينفي ما يتداول عن إعادة هيكلة الرواتب

وطنا اليوم-عمان:نفى ديوان الخدمة المدنية، صحة المعلومات المتداولة حول تفاصيل برنامج إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام.
وقال الديوان في بيان اليوم الخميس: إن المعلومات المتداولة عن تفاصيل البرنامج مادة ارشيفية على موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني تم نشرها عام 2011.
وأعلن الديوان في بيانه انه تم وضع معايير واضحة في مشروع نظام الخدمة المدنية المتوقع اقراره مطلع العام القادم، وبالشكل الذي يمكن من خلاله تحسين مستوى معيشة الموظفين وتطوير أدائهم وانتاجيتهم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والتي ترجمتها الحكومة من خلال تنفيذ حزمة من القرارات والاجراءات الاصلاحية في القطاع العام ومن ضمنها مراجعة تشريعات العلاوات والرواتب والمكافآت الواردة في نظام الخدمة المدنية لجميع الفئات العاملين.