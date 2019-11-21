حدائق الملك عبدالله الثاني في المقابلين تستقبل الأردنيين الجمعة

وطنا اليوم-عمان:أعلنت أمانة عمّان الكبرى، الخميس، أن حدائق الملك عبدالله الثاني في المقابلين تفتتح أبوابها للزوار والمواطنين صباح يوم غد الجمعة.

ونشرت الأمانة صورة جديدة لما أصبحت عليه الأمانة بعد نحو عامين من أعمال الإنشاء والتنفيذ.

وشملت عناصر المرحلة الثالثة والأخيرة من أعمال الحدائق المحاذية لمتحف الدبابات الملكي ، إقامة حديقة مخصصة للسيدات وحديقتي الاطفال الرئيسية والثانوية ، وحديقة الواحات ، ومنطقة المتنزهات ، وحديقة المغامرات والحديقة المرورية والاطلالة على مدينة عمان بارتفاع 6 متر .

وتبلغ نسبة الغطاء النباتي للمرحلة الثالثة حوالي 70 الف متر مربع ما يشكل 55 بالمئة من المساحة الاجمالية لهذه المرحلة ، وهو ما يضفي البعد الجمالي للحدائق كفراغ حضري ومتنفس طبيعي لمواطني شرق عمان.